¿Qué ha sido de Mudryk? Podría volver a jugar con el Estrasburgo, pero su situación sigue en el aire a la espera de la sentencia sobre su sanción, que aún no ha llegado

El caso salió a la luz oficialmente en diciembre de 2024. Mudryk dio positivo en un control antidopaje durante un partido disputado con su selección nacional. La sustancia en cuestión es el meldonium, el mismo fármaco que en el pasado provocó la suspensión de la tenista rusa Maria Sharapova.

Según informan Sky Sport y The Athletic, el futbolista, que se declaró inocente desde el primer momento, fue suspendidode inmediato de forma cautelar por la Asociación de Fútbol a la espera de las investigaciones. Una medida que, sin embargo, lo apartó al instante de toda competición nacional e internacional y lo privó también de la posibilidad de entrenar en las instalaciones del Chelsea.

El proceso legal, al menos hasta ahora, se ha revelado «extremadamente lento y complejo», tal y como lo describe el Mirror en Inglaterra. En junio de 2025, la FA formalizó la acusación de violación de las normas antidopaje, ante lo cual Mudryk reiteró, incluso a través de las redes sociales, que había sufrido un «shock». A día de hoy aún no se ha dictado sentencia en primera instancia, un fallo que tal vez podría incluso exonerarlo, pero que, en su ausencia, seguirá manteniendo a Mudryk alejado de los terrenos de juego. Y solo una vez dictada la sentencia podrá, en su caso, recurrir ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana).