Mykhailo Mudryk lleva más de un año esperando. Y su Godot personal, es decir, la sentencia sobre el caso de dopaje que le afecta, parece que no llega nunca. Sin embargo, en las últimas semanas se habla con cierta insistencia del futuro como futbolista del extremo ucraniano, el jugador de los 100 millones en el momento de su traspaso a Londres desde el Shakhtar Donetsk.
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¿Qué ha sido de Mudryk? Podría volver a jugar con el Estrasburgo, pero su situación sigue en el aire a la espera de la sentencia sobre su sanción, que aún no ha llegado
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El caso salió a la luz oficialmente en diciembre de 2024. Mudryk dio positivo en un control antidopaje durante un partido disputado con su selección nacional. La sustancia en cuestión es el meldonium, el mismo fármaco que en el pasado provocó la suspensión de la tenista rusa Maria Sharapova.
Según informan Sky Sport y The Athletic, el futbolista, que se declaró inocente desde el primer momento, fue suspendidode inmediato de forma cautelar por la Asociación de Fútbol a la espera de las investigaciones. Una medida que, sin embargo, lo apartó al instante de toda competición nacional e internacional y lo privó también de la posibilidad de entrenar en las instalaciones del Chelsea.
El proceso legal, al menos hasta ahora, se ha revelado «extremadamente lento y complejo», tal y como lo describe el Mirror en Inglaterra. En junio de 2025, la FA formalizó la acusación de violación de las normas antidopaje, ante lo cual Mudryk reiteró, incluso a través de las redes sociales, que había sufrido un «shock». A día de hoy aún no se ha dictado sentencia en primera instancia, un fallo que tal vez podría incluso exonerarlo, pero que, en su ausencia, seguirá manteniendo a Mudryk alejado de los terrenos de juego. Y solo una vez dictada la sentencia podrá, en su caso, recurrir ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana).
¿REEMPIEZA EN ESTRASBURGO?
La posible sanción podría mantener a Mudryk alejado de los terrenos de juego hasta 2029, cuando aún le quedarán dos años de contrato con el Chelsea. En los próximos meses se esperan novedades y, si estas fueran positivas, L'Equipe lo tiene claro: la carrera del ucraniano continuaría en el club filial del Estrasburgo, en la Ligue 1. «Sin duda tendría la humildad de aceptar este reto tras casi dos años de inactividad, si le ofrecieran una cesión», se lee. Por supuesto, para que esto suceda, Mudryk necesita una absolución; de lo contrario, habrá que respetar los plazos del TAS de Lausana...
Como confirmación de que el caso Mudryk no es hoy prioritario para los Blues, están las palabras del entrenador Liam Rosenior, quien ha reiterado que «En cuanto a Mykhailo, debemos esperar a que el proceso legal siga su curso antes de poder volver a considerarlo parte del proyecto». Tanto del Chelsea como del Estrasburgo.