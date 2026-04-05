¿Os acordáis de Marko Pjaca? El exdelantero —entre otros equipos— de la Juventus está recuperando algo de regularidad en Holanda, con la camiseta del Twente. Las primeras señales de un (parcial) resurgimiento ya se habían visto la temporada pasada, cuando, tras ocho años, regresó al Dinamo de Zagreb y cerró la temporada con 9 goles. En junio, el club croata decidió no renovarle el contrato que expiraba, por lo que Pjaca quedó libre a finales de junio y, unos meses después, fichó a coste cero por el Twente: un acuerdo hasta 2027, con la esperanza de los holandeses de que vuelva a ser aquel que llamó la atención de los ojeadores de la Juve cuando era una promesa del fútbol croata.
Traducido por
¿Qué ha sido de Marko Pjaca? ¿Cómo le va al exjugador de la Juventus en Holanda con el Twente?
LAS ESTADÍSTICAS DE PIAJA CON EL TWENTE
La aventura con el Twente empieza con buen pie: Pjaca sale al campo en la última media hora del partido contra el NAC Breda y, cinco minutos después, marca el gol decisivo para el 2-2 final. Un gol en su debut con la nueva camiseta: no podía haber mejor presentación. A día de hoy, suma 23 partidos con los rojiblancos en la liga, más otros dos en la Copa de Holanda, dos goles, todos en la Eredivisie, y también un par de asistencias, señal de que su toque sigue siendo el de siempre. A sus 30 años, Pjaca quiere volver a los grandes niveles; en el Twente está jugando como extremo tanto por la derecha como por la izquierda y también se ha adaptado a la posición de delantero centro.
DIEZ AÑOS DE PESADILLA
Cuando la Juve lo fichó en el verano de 2016, imponiéndose al Milan, estaba convencida de tener entre manos un gran talento, y probablemente así fuera. Un jugador de calidad, pero frágil físicamente: la primera lesión grave llegó un año después, cuando, durante un partido amistoso entre Estonia y Croacia, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se vio obligado a estar de baja unos siete meses. Es el principio del fin. A partir de ahí, una serie de cesiones entre el Schalke, la Fiorentina, el Anderlecht, el Génova, el Torino y el Empoli, en un intento por encontrarle un lugar adecuado para que volviera a despegar. Pjaca, sin embargo, acumula unas pocas apariciones aquí y allá sin volver a ser nunca más el talento que había cautivado a todos con el Dinamo de Zagreb. En 2023 regresa a Croacia, al Rijeka, luego de nuevo al Dinamo de Zagreb y ahora al Twente. Para un nuevo, enésimo, comienzo.