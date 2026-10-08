Tras consolidarse en España, Koundé había sido pretendido por los grandes clubes de toda Europa y fue fichado por el Barcelona, a golpe de millones, arrebatándoselo al Chelsea. En Cataluña tuvo algunas dificultades, pero luego encontró continuidad y éxito al pasar del centro a la banda y jugar con regularidad como lateral derecho. Con los años se había convertido en un arma táctica sobre todo para Flick que, manteniéndolo más retrasado, podía permitirse una alineación más ofensiva.





Sin embargo, en los últimos meses su peso en el proyecto blaugrana se está desvaneciendo, sus minutos sobre el campo han caído de forma clara y, visto también su elevado salario, el club no se opondría demasiado a una venta lucrativa. Ya en los pasados mercados, Koundé había sido vinculado con hipotéticos traspasos al extranjero, sobre todo a la Premier League, pero ahora podría haber llegado el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo en su aventura.





Además, aparte de haber perdido posiciones en la jerarquía de Flick (que en su lugar confía ya en Eric Garcia y Joao Cancelo), también el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, sí lo ha convocado pero lo ha tenido casi siempre en el banquillo, prefiriendo a Kalulu. Entre club y selección, en los últimos seis partidos solo ha jugado 90 minutos de los 540 disponibles, una situación que obliga a reflexionar.



