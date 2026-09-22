Año nuevo, vida vieja. La 2026-27 debía ser la temporada del relanzamiento para Federico Chiesa, pero no ha cambiado nada con respecto al pasado reciente. El atacante, ex de Juventus y Fiorentina, sigue siendo víctima de los problemas físicos, el último una lesión muscular a pocos días del inicio, que le ha obligado a ver todos los partidos de la temporada del Liverpool desde la grada o desde el sofá, delante de la televisión. Tras la salida de Slot y la llegada de Iraola, el jugador de 1997 esperaba dar un giro, convertirse de verdad en un recurso, volver a ser aquel futbolista admirado en la Eurocopa de 2021, pero no ha sido exactamente así. Y cuando vuelva a estar disponible, se verá obligado a remar a contracorriente una vez más.
¿Qué ha sido de Federico Chiesa? Lesionado, cero apariciones con el Liverpool y todavía ausente de las convocatorias de Italia
ÚLTIMA DECISIÓN DE IRAOLA
Según la prensa inglesa, Federico Chiesa debería volver a entrenarse con el grupo la próxima semana para preparar el superduelo contra el Manchester City, programado para el domingo 11 de octubre. Tras el parón, el Liverpool, como todos los grandes, jugará cada tres días y Chiesa espera encontrar algo de espacio para sentirse importante y tratar de escalar posiciones en la jerarquía. Seguro que tendrá sus oportunidades, pero no podrá fallar: en este momento parte por detrás de Barcola, Gakpo, Wirtz, además del último fichaje, Munoz, y del joven Ngumoha, convertido a todos los efectos en una alternativa válida a los titulares.
Quiere a Italia en 2026
Chiesa, que el próximo 25 de octubre cumplirá 29 años, todavía tiene mucho que decir y que dar, y si no logra encontrar sitio con la camiseta del Red, en enero hará las maletas. A 18 meses del final de su contrato, tendrá que hacerlo por el bien de todos. No puede permitirse criar moho en el banquillo, quiere jugar, debe hacerlo, también para recuperar a Italia. Después de los noes a Gattuso, sueña con volver a Italia con Mancini en el banquillo, con quien ganó la Eurocopa, con quien se vio su mejor versión. Difícilmente encontrará sitio para los compromisos de la Nations League de noviembre; el objetivo es marzo, cuando empezarán las eliminatorias para la Eurocopa 2028. Él, que jugó su último partido con Italia en la última Eurocopa, la de 2024 en Alemania: el octavo de final de Berlín perdido contra Suiza.
CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO GANA CHIESA
Chiesa será puesto en el mercado en enero; el objetivo del Liverpool, a día de hoy, es ingresar al menos 15 millones de euros por su traspaso. Quien lo quiera (en Italia ha acabado en la agenda de Napoli e Inter) debe, sin embargo, tener en cuenta su salario: en Inglaterra, el hijo de Enrico gana alrededor de 7 millones de euros netos por temporada.
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