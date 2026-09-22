Chiesa, que el próximo 25 de octubre cumplirá 29 años, todavía tiene mucho que decir y que dar, y si no logra encontrar sitio con la camiseta del Red, en enero hará las maletas. A 18 meses del final de su contrato, tendrá que hacerlo por el bien de todos. No puede permitirse criar moho en el banquillo, quiere jugar, debe hacerlo, también para recuperar a Italia. Después de los noes a Gattuso, sueña con volver a Italia con Mancini en el banquillo, con quien ganó la Eurocopa, con quien se vio su mejor versión. Difícilmente encontrará sitio para los compromisos de la Nations League de noviembre; el objetivo es marzo, cuando empezarán las eliminatorias para la Eurocopa 2028. Él, que jugó su último partido con Italia en la última Eurocopa, la de 2024 en Alemania: el octavo de final de Berlín perdido contra Suiza.