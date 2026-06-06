Al parecer, Nagelsmann no ve en El Mala ningún valor deportivo añadido —¡esto es una especulación!— ni otro punto a su favor para llevarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, ve algo en Assan Ouedraogo, quien debutó en la eliminatoria mundialista pero ha tenido una temporada irregular por lesiones. Chris Führich, pese a sus buenas actuaciones con el VfB, no aporta nada que Nagelsmann no tenga ya cubierto.

Así llegamos a otro aspecto llamativo: la lista de la DFB incluye tres porteros —aunque el titular está lesionado—, cinco centrales, dos laterales izquierdos, ocho centrocampistas, dos “10”, dos extremos derechos y cuatro delanteros centro. Falta un lateral derecho y un extremo izquierdo. También sorprende la abundancia de centrocampistas, ya sean defensivos, ofensivos o polivalentes; Ouedraogo se incluye en este grupo.

Pero insisto: Nagelsmann y su cuerpo técnico no se despertarán sudorosos en plena noche antes del partido contra Curazao maldiciendo la falta de extremos izquierdos o laterales derechos. Ya habrán previsto algo; de lo contrario, quizá habrían convocado a Josha Vagnoman o a El Mala.

Cada cual puede pensar que es un «error catastrófico» o «muy arriesgado», pero lo cierto es que Nagelsmann no añade obstáculos a su plan si su experiencia le dice lo contrario.