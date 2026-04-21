Hace un año, Ange Postecoglou conducía a uno de los llamados «Big Six» a su peor posición en la Premier League. La victoria en la Europa League tapó las grietas y acabó con 17 años sin títulos.

Aun así, el verano pasado llegó Thomas Frank, quien apenas duró ocho meses. Su sucesor interino, Igor Tudor, fue despedido tras siete partidos sin victoria.

Ahora Roberto De Zerbi, ex técnico del Brighton, intenta responder a la llamada de socorro de los Spurs, pero las lesiones lo obligan a descubrir que la misión en el Tottenham Hotspur Stadium parece imposible, incluso para Tom Cruise.