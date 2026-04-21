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¿Qué ha fallado en el Tottenham? El Arsenal, su rival del norte de Londres, forma parte de la explicación, y un exjugador de la cantera del Tottenham señala a quién culpar
Misión imposible: ¿Podrá De Zerbi sacar al Tottenham de la zona de descenso?
Hace un año, Ange Postecoglou conducía a uno de los llamados «Big Six» a su peor posición en la Premier League. La victoria en la Europa League tapó las grietas y acabó con 17 años sin títulos.
Aun así, el verano pasado llegó Thomas Frank, quien apenas duró ocho meses. Su sucesor interino, Igor Tudor, fue despedido tras siete partidos sin victoria.
Ahora Roberto De Zerbi, ex técnico del Brighton, intenta responder a la llamada de socorro de los Spurs, pero las lesiones lo obligan a descubrir que la misión en el Tottenham Hotspur Stadium parece imposible, incluso para Tom Cruise.
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15 partidos sin ganar: ¿Quiénes son los responsables de los problemas del Tottenham?
La racha sin victorias ya lleva 15 partidos y aún no hay motivos para celebrar en 2026. Deben recortar dos puntos para salir del descenso y evitar la Championship.
¿Cómo permitieron los Spurs semejante caída y quién es el responsable? Al plantearle estas preguntas a M’Poku —que pasó por la cantera del club junto a Harry Kane—, el exinternacional de la República Democrática del Congo, ahora en el Yanited de la Baller League UK, declaró a GOAL: «Todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Desde fuera, ni siquiera sabemos a quién culpar.
Daniel Levy ha hecho un gran trabajo empresarial y el club es muy rentable y estable. Pero en lo deportivo nunca hemos tenido una visión clara ni una metodología.
En los últimos años llega un entrenador con su idea, jugamos así, se va y llega otro. No ha habido una estrategia ni una metodología como la de Arsenal, Ajax o Liverpool».
¿Podría el Tottenham quedarse estancado si desciende a la Championship?
Sus rivales nacionales y europeos ya gozan de la estabilidad que los Spurs buscan, pero existe un riesgo real de que todo empeore antes de mejorar: podría producirse una fuga de sus mejores jugadores.
Si bajan de categoría, el Tottenham —a pesar de los pagos de paracaídas y de su poderío económico— podría tener problemas para regresar de inmediato.
La Championship es muy competitiva y cualquier equipo puede ganar en un buen día. Se espera que la temporada 2026-27 vea fuertes inversiones de Wrexham —cuyos dueños son los actores Ryan Reynolds y Rob Mac— y de Birmingham City, que cuenta con la leyenda de la NFL Tom Brady.
Al preguntarle si los Spurs podrían quedarse estancados y sin regresar a la élite, M’Poku, de 34 años y con experiencia en Bélgica, Grecia, Italia, Abu Dabi y Turquía, respondió: «No creo que se queden estancados ni que bajen de categoría. Eso espero».
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Calendario del Tottenham 2025-26: el próximo partido es un enfrentamiento decisivo contra el Wolves
El sábado el Tottenham visitará al colista Wolves. Necesita ganar para alejarse del peligro.
M’Poku lo verá desde fuera antes de regresar al Copper Box Arena, donde el Yanited buscará olvidar la goleada sufrida ante el Prime FC de KSI (8-1).
Puedes ver la tercera temporada de la Baller League en directo en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.