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¿Qué gravedad tiene la lesión de Kylian Mbappé? El Real Madrid recibe noticias «positivas», pero sigue pendiente de la lesión en el isquiotibial izquierdo del delantero francés
Señales positivas en la exploración inicial
Mbappé y el Real Madrid han recibido noticias tentativamente positivas tras la retirada del delantero durante su histórico partido número 100 con el club. La antigua estrella del París Saint-Germain conmocionó al Bernabéu al pedir ser sustituido en los últimos compases del partido contra el Real Betis, lo que desató inmediatamente el temor sobre su disponibilidad para el tramo decisivo de la temporada.
Las primeras exploraciones indican que la lesión no es grave. El periodista de DAZN Sergio Quirante informó en X que el jugador ya visitó la clínica: «Mbappé se sometió esta mañana a una ecografía del tendón de la corva izquierdo. El resultado fue bueno, pero el lunes se hará una resonancia magnética».
- AFP
Persisten las preocupaciones sobre el Clásico y el Mundial
Aunque las pruebas fueron positivas, el francés aún no está fuera de peligro. La lesión llega en un mal momento para el Real Madrid, ya casi fuera de la lucha por el título, a 11 puntos del Barcelona con solo cinco jornadas por jugar. Perder a su estrella para el Clásico del 10 de mayo sería un golpe duro para el técnico Álvaro Arbeloa.
Además, su ausencia prolongada podría afectar a Francia, que debutará ante Senegal en la Copa América el 16 de junio.
Arbeloa espera a ver cómo evoluciona su estado físico
Tras el frustrante 1-1 contra el Betis, con gol del empate de Héctor Bellerín en el 94, Arbeloa no dio fecha para el regreso de Mbappé. El técnico explicó que retiró al jugador por precaución al sentir molestias.
«No tengo ni idea [de qué le pasa a Mbappé]», declaró Arbeloa a los periodistas. «Notaba algunas molestias. Veremos cómo evoluciona en los próximos días». El jugador pasó por delante del banquillo y se marchó directo al vestuario.
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La creciente lista de lesionados del Madrid
La posible baja de Mbappé aumenta los problemas de la directiva del Real Madrid. Con Rodrygo ya descartado para el Mundial por una grave lesión de rodilla, el equipo del Bernabéu pierde opciones ofensivas en un momento crítico.
La resonancia del lunes confirmará su estado, pero todo indica que se le reservará para el duelo contra el Espanyol del 3 de mayo. El cuerpo médico trabaja contrarreloj para que juegue parte del final de temporada sin arriesgar su participación con Francia en la Copa América.