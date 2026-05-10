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«Qué flojo»: Joshua Zirkzee se lleva un duro golpe al oír que «no es un jugador del Manchester United» tras su pésima actuación en Sunderland
Una tarde para olvidar en el Stadium of Light
Zirkzee, ex del Bolonia, jugó como punta ante el Sunderland por la ausencia de Sesko, pero no se implicó en el partido y la defensa rival le superó físicamente.
Su frustración creció al no poder romper el empate, dejando al equipo de Michael Carrick con un solo punto. Fue reemplazado en la segunda parte, y la crítica posterior lo señala como causa del estancamiento ofensivo del United por su incapacidad para aguantar el balón o generar peligro.
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Una valoración implacable del perfil de Zirkzee
«Es muy débil. Lo siento, pero no es un jugador del Manchester United», declaró el exjugador del Sunderland Micky Gray en talkSPORT. «Si miramos a los grandes delanteros que ha tenido este club, eran fuertes, imponían y eran una amenaza. Zirkzee no es nada de eso. Es un futbolista pulcro y ordenado, pero a este nivel se necesita algo más. Sencillamente no está a la altura de lo que se exige en un club con estas ambiciones».
Se avecinan las rebajas de verano
El empate en Sunderland evidenció la falta de profundidad y calidad en la delantera, lo que lleva a sugerir que la estancia de Zirkzee en el United debería acortarse para dar cabida a nuevos fichajes.
Paul Merson cree que Zirkzee se irá este verano. «No fue un buen resultado», declaró el excentrocampista del Arsenal a Sky Sports. «No fue una buena actuación. Lo preocupante es la próxima temporada: ahora jugarán la Champions y su plantilla parece corta. Mason Mount juega hoy en el centro del campo con Kobbie Mainoo, y Zirkzee actúa en la delantera, pero, en mi opinión, no va a dar la talla en el United. Probablemente lo traspasarán. Esto demuestra su situación y debería preocuparles: necesitan invertir en jugadores; de lo contrario, la próxima temporada lucharán por entrar entre los cuatro primeros».
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¿Y ahora qué?
A falta de solo dos partidos para el final de temporada del United, ante Nottingham Forest y Brighton, Zirkzee lucha por salvar su futuro en Old Trafford.
Llegó en 2024 con la expectativa de ser una opción ofensiva versátil, pero su aportación de goles y asistencias ha decepcionado, sobre todo considerando la importante inversión realizada para traerlo a Inglaterra. Hasta ahora, Zirkzee solo ha marcado cinco goles en 54 partidos de la Premier League con el United.