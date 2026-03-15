¿Qué estaba haciendo Igor Tudor? Los aficionados están convencidos de que el entrenador del Tottenham cometió un error vergonzoso con Arne Slot antes del partido contra el Liverpool

Ahora la atención se centra en un calendario exigente, que comienza con el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA a mitad de semana contra el Atlético de Madrid, donde deben remontar una abultada desventaja de 5-2 de la ida. Tras sus hazañas europeas, la atención vuelve a centrarse en la crucial lucha por la permanencia en la liga. El próximo domingo reciben al Nottingham Forest, 17.º clasificado, en un partido de seis puntos para evitar el descenso, antes de viajar a Sunderland. La recta final también incluye complicados enfrentamientos contra el Brighton, el Wolverhampton Wanderers, el Aston Villa y el Chelsea, antes de que los Spurs concluyan la temporada en casa contra el Everton el 24 de mayo. Se prevé un final de temporada muy tenso.