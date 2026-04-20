Haaland, referente del Manchester City, habló sobre el momento en que Gabriel le inclinó la cabeza hacia la cara. La acción merecía roja directa, pero el árbitro solo mostró amarilla.

Tras el partido, Haaland declaró a Sky Sports que, de haber exagerado el contacto, quizá habría habido roja: «Si me tiro, tal vez es roja, pero no lo haría a menos que me ataquen de verdad. No he visto la jugada, pero es lo que hay. No me tiro tan fácilmente. Me sacaron amarilla y no sé por qué. Él [Gabriel] se me echó encima, así es».



