«¿Qué es esto?» - Erling Haaland reacciona al cabezazo de Gabriel y asegura que «no hizo nada» para provocar al defensa del Arsenal

Haaland, referente del Manchester City, habló sobre el momento en que Gabriel le inclinó la cabeza. La acción merecía roja, pero el árbitro solo mostró amarilla.

Tras el partido, Haaland declaró a Sky Sports que, de haber exagerado el contacto, quizá habría habido roja: «Si me tiro, tal vez ve roja, pero solo lo haría si me atacan de verdad. No he visto la jugada, pero es lo que hay. No me tiro tan fácilmente. Me sacaron amarilla y no sé por qué. Él [Gabriel] se me echó encima, así es».



