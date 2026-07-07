«¿Qué empresa querría eso?» Red Bull, presionado por Jürgen Klopp: ¿se evitará un hecho histórico?

Se espera que Klopp reemplace a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación en el Mundial, aunque, como «Head of Global Soccer», tiene contrato con la empresa de refrescos hasta 2029. Watzke subrayó que la Federación Alemana de Fútbol debería «intentar evitar» pagar por primera vez una indemnización por fichar a un entrenador. Pese a su pesimismo natural, se muestra optimista: «También lo conseguiremos».

Watzke recordó sus décadas de experiencia empresarial: «No llevo solo uno o dos años en esto». El objetivo de las negociaciones entre la DFB —con Bernd Neuendorf al frente—, Klopp y el RB es alcanzar un acuerdo en el que «nadie gane ni pierda». No cree que el elevado salario de Klopp sea un escollo insalvable. El caso Nagelsmann lo demuestra: «No pagamos una miseria, ya somos competitivos».