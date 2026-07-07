«Sé que Jürgen ama Alemania», afirmó Watzke en la ZDF. Y, sobre la empresa para la que aún trabaja, añadió: «¿Qué empresa querría en su imagen el lema: “He impedido el compromiso de Jürgen Klopp”?»
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«¿Qué empresa querría eso?» Red Bull, presionado por Jürgen Klopp: ¿se evitará un hecho histórico?
Se espera que Klopp reemplace a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación en el Mundial, aunque, como «Head of Global Soccer», tiene contrato con la empresa de refrescos hasta 2029. Watzke subrayó que la Federación Alemana de Fútbol debería «intentar evitar» pagar por primera vez una indemnización por fichar a un entrenador. Pese a su pesimismo natural, se muestra optimista: «También lo conseguiremos».
Watzke recordó sus décadas de experiencia empresarial: «No llevo solo uno o dos años en esto». El objetivo de las negociaciones entre la DFB —con Bernd Neuendorf al frente—, Klopp y el RB es alcanzar un acuerdo en el que «nadie gane ni pierda». No cree que el elevado salario de Klopp sea un escollo insalvable. El caso Nagelsmann lo demuestra: «No pagamos una miseria, ya somos competitivos».
- AFP
Watzke fija el calendario para fichar a Klopp
Sin embargo, con Klopp la federación «apuesta por lo más alto»: el exentrenador del Dortmund y el Liverpool se sitúa al nivel de Pep Guardiola. Aún se desconoce «qué grado de participación desea tener» en las estructuras.
Watzke fijó un plazo: «Para el inicio de la Liga de Naciones el 24 de septiembre en Países Bajos ya deberíamos tener seleccionador». Y bromeó: «Creo que en cuatro semanas como máximo lo conseguiremos».
No obstante, no hay que esperar milagros: aunque posee «un enorme poder de influencia» sobre los jugadores, «tiene mucho que hacer, así que hay que tener un poco de paciencia».
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