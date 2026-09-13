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¡Que empiece el ruido! Nygren, en forma, promete convertir el hostil rugido de Ibrox en energía para el Celtic
Nygren apunta a un puesto en semifinales en el derbi
Benjamin Nygren buscará mantener su excelente forma cuando el Celtic viaje a Ibrox para un cuartos de final de la Premier Sports Cup a todo o nada contra el Rangers. Hearts, Hibernian y un Aberdeen con diez jugadores ya han reservado su plaza en las semifinales de Hampden Park.
El ganador del derbi del domingo completará el cartel de semifinalistas, con el sorteo celebrándose inmediatamente después del partido.
Sin aficionados visitantes permitidos tras una decisión de la SPFL, el equipo de Martin O'Neill se enfrenta a un muro de 50.000 aficionados locales hostiles.
- Getty Images Sport
El extremo se alimenta del ruido hostil en los estadios
En la previa de la eliminatoria, Nygren reveló que rinde al máximo en ambientes ruidosos e intensos, independientemente de si los aficionados le apoyan o están en su contra. El internacional sueco de 25 años subrayó que la plantilla sigue totalmente centrada en ejecutar su plan de partido pese a la ausencia de apoyo visitante.
Considera que ese ambiente parcial es una motivación extra para lograr la victoria.
«Siempre me han encantado las gradas ruidosas, así que me ha encantado jugar en casa y fuera a lo largo de mi carrera hasta ahora», explicó Nygren. «Yo simplemente lo veo como energía dentro del estadio y me alimento de esa energía. Solo tenemos que centrarnos en el partido y dejar que nuestros aficionados celebren en otro lugar».
El delantero en forma apunta a su primer gol en el derbi
Nygren llega a este partido en un estado de forma letal, después de haber firmado cinco goles y seis asistencias en nueve apariciones en todas las competiciones esta temporada. Con un total de 26 goles con el Celtic, el extremo espera marcar por primera vez en un derbi Old Firm.
Sin embargo, insistió en que generar ocasiones y asegurar el éxito del equipo sigue siendo su principal prioridad por encima de los logros individuales.
«Significaría mucho, por supuesto, pero no es en lo que pienso realmente», añadió Nygren. «Solo quiero crear ocasiones para mis compañeros, así que si puedo dar una asistencia y ganar el partido, estaré igual de feliz».
- Eibner Europa
El Celtic busca ampliar su dominio en la Copa de la Liga
El Celtic aspira a construir sobre su perfecto registro nacional, tras haber ganado los seis partidos de la Scottish Premiership esta temporada. El equipo también ha ganado los últimos seis enfrentamientos de la Copa de la Liga contra el Rangers, lo que le da una clara ventaja histórica.
Nygren sigue confiando en que los continuos ajustes tácticos del equipo darán resultado ese día.
Una victoria meterá al Celtic en las semifinales de Hampden Park, previstas para finales de octubre.
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