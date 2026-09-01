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«¿Qué?!». El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, revela con dolor que a su hijo le encanta Dominik Szoboszlai, del Liverpool
Las feroces rivalidades del fútbol, difuminadas por la juventud
La histórica rivalidad entre Manchester United y Liverpool es una de las divisiones más tribales e inquebrantables del fútbol mundial. Para los profesionales que representan a cualquiera de los dos clubes, esas líneas de batalla son absolutas. Sin embargo, la inocencia de la juventud suele prestar poca atención a las lealtades profundas entre clubes.
Recién coronado como Jugador del Año de los Jugadores de la PFA, el capitán del United, Fernandes, se ha encontrado ante este mismo dilema. El mediapunta portugués ha consolidado firmemente su estatus como héroe moderno en Old Trafford, pero, evidentemente, su propio hogar no es inmune al atractivo de la actual hornada de centrocampistas estrella de Anfield.
- Getty Images Sport
Fernandes reacciona al cariño de su hijo por Szoboszlai
En una entrevista en exclusiva con Adebayo Akinfenwa en un episodio especial del podcast Beast Mode On, Fernandes desveló el inesperado rival de la Premier League que está captando ahora mismo la imaginación de su hijo.
Después de que la leyenda del Wycombe Wanderers, seguidor del Liverpool desde niño, admitiera que su propio hijo de 11 años idolatra en realidad al capitán del United, Fernandes compartió su propia y divertida anécdota. La estrella portuguesa explicó cómo una reciente pachanga en casa le llevó a darse cuenta de que su hijo era fan del talismán de los Reds.
Dijo: "Ayer mi hijo estaba jugando al fútbol y me decía que era Szoboszlai. Cuando dijo Szoboszlai, yo me quedé como: '¿Qué?!'"
Los estándares personales por encima de los galardones individuales
El extraordinario rendimiento creativo de Fernandes sobre el césped ha consolidado su legado entre los mejores asistentes de todos los tiempos de la Premier League. Después de afianzarse como el principal motor creativo del United, el portugués reflexionó sobre el hito histórico de superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne para batir su récord compartido de asistencias, vigente durante mucho tiempo.
Dijo: "Obviamente es algo muy especial, batir un récord que llevaba ahí muchos años. Kevin pudo igualarlo y para mí fue algo increíble. El día que llegué a 14 o 15 asistencias, mi cifra más alta en la Premier League, para mí eso ya era un logro".
Fernandes sostuvo que la mejora constante de sí mismo sigue siendo su principal ambición, más que perseguir hitos individuales, y añadió: "Lo que me exijo a mí mismo es ser una mejor versión de mí, no intentar superar a nadie más. Luego, a medida que me fui acercando, todo el mundo empezó a hablar mucho de ello y tú te fijas en eso, lo ves, pero nunca fue un objetivo intentar superar a Thierry y Kevin. Como forma parte de mi juego, llegó y me puso muy contento. No le pondría una nota a la temporada que hice, pero a nivel personal fue una muy exitosa".
Mira el episodio completo
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