Sandro Tonali, Anthony Gordon y Eddie Howe ya se han despedido de Tyneside, mientras que Bruno Guimaraes está a punto de cerrar un traspaso al Arsenal por 75 millones de libras (101 millones de dólares). En el noreste crece la preocupación por la dirección que está tomando el Newcastle.

Las cosas podrían ir a peor antes de mejorar, ya que el mercado de verano seguirá abierto hasta el 1 de septiembre. También hay interés en otros jugadores contrastados que estarán valorando sus opciones.

Hall entra en esa categoría, ya que el lateral de 21 años ha visto dispararse su cotización en los dos últimos años. Se ha convertido en un habitual en el Newcastle después de su llegada desde el Chelsea en 2023 por 35 millones de libras (47 millones de dólares).

El Manchester United, con las dudas sobre el estado físico de Luke Shaw aún presentes en Old Trafford, supuestamente está dispuesto a poner a prueba la determinación de un rival de la Premier League presentando una oferta formal por Hall. Las condiciones ofrecidas podrían hacerle cambiar de idea.