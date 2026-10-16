Aaronson comenzó la temporada 2026-27 en el once inicial del Leeds, tras firmar un nuevo contrato, pero su última titularidad en un partido de la máxima categoría se remonta al 30 de agosto, en el empate 1-1 ante el Brentford. Estrenó su cuenta goleadora de la temporada a principios de septiembre, cuando marcó como titular en un encuentro de la Carabao Cup contra el Chelsea.

Desde entonces, ha tenido que conformarse con el banquillo, y el jugador de 25 años ha entrado en la segunda parte de los partidos contra el Newcastle, el Crystal Palace y el Arsenal. Su incansable despliegue físico puede ser una cualidad útil cuando entra al campo frente a rivales cansados.

El Leeds, sin embargo, tiene grandes aspiraciones y muchos creen que puede luchar por la clasificación para las competiciones europeas esta temporada. Una acertada exigencia ha permitido al Leeds seguir progresando desde que logró el ascenso como campeón de la Championship en 2025.

Para mantener esa trayectoria ascendente, tendrá que cerrar más operaciones en los próximos mercados de fichajes. Es probable que en algún momento busque más creatividad y peligro de cara a portería, algo que podría perjudicar a Aaronson.

El estadounidense nunca ha destacado por su capacidad goleadora y suele ocupar una posición ofensiva en la banda, pero necesita aportar más en ataque, incluidas asistencias, si quiere demostrar su valor a largo plazo para el equipo.