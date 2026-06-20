La etapa de Albert Riera en el Eintracht de Fráncfort fue breve pero intensa. El español solo dirigió al SGE en 14 partidos durante algo más de tres meses; ahora, en una entrevista, ha criticado con dureza a su antiguo club, como es habitual en él.
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¡Qué comparación tan alucinante con Angelina Jolie! Albert Riera se enfrenta al Eintracht de Fráncfort
«Simplemente no encajábamos. Fíjese en Angelina Jolie y Brad Pitt: ambos son maravillosos, pero no encajan», afirmó el técnico de 44 años en la cadena eslovena Sportklub. «No solo importa el aspecto físico; los pequeños detalles determinan si algo funciona».
A principios de febrero sustituyó, de forma sorprendente, a Dino Toppmöller en Fráncfort con el objetivo de estabilizar al club y, sobre todo, a su vulnerable defensa. Sin embargo, el entrenador, que jugó en clubes como el Manchester City, el Liverpool o el Galatasaray, destacó por sus declaraciones llamativas y, al igual que en algunos de sus antiguos clubes, generó polémica en la metrópoli del Meno.
«Llegué al lugar equivocado en el momento equivocado. Esa es la realidad. No sé si alguien lo habría hecho mejor, eso nunca lo sabremos», concluyó. Señaló la expulsión de Mario Götze a la grada como el punto de inflexión de su etapa en Fráncfort. «Tras cinco semanas con tres victorias, un empate y una derrota 2-3 ante el Bayern, llegó un parón y decidí marginar a un jugador importante. A partir de ahí empezaron mis problemas en Alemania».
Riera señala dos razones del fracaso en Fráncfort
Riera afirma que hubo «dos razones por las que esta historia no tuvo un final feliz. En aquel momento, al club le importaban más los nombres que los resultados y, al mismo tiempo, me di cuenta de que en el Eintracht no iba a contar con el tipo de jugadores que yo deseaba y que habría querido fichar en verano».
«La política del club es que el entrenador no influye en la búsqueda de talentos ni en la configuración de la plantilla. Para mí ese no es un entorno adecuado y sabía que, a la larga, no podríamos seguir juntos», añadió Riera, criticando al Eintracht.
Albert Riera elogia su relación con Markus Krösche
Pese a ello, su relación con el director deportivo Markus Krösche fue buena, según destacó. «Hablar mal de alguien en el fútbol no aporta nada bueno. Del director deportivo que me fichó solo puedo hablar con palabras medidas», afirmó Riera. «Hemos colaborado bien y nuestra última conversación al despedirnos también fue positiva. Él valoraba mi trabajo y mi forma de pensar, y expresó su convicción de que en el futuro entrenaré a grandes clubes».
«Simplemente no puedo cambiar la política del club. El Fráncfort vende más de lo que compra; lo acepté y entendí que no podré fichar a los jugadores que deseo».
Aun así, criticó indirectamente la plantilla: «No es que el Frankfurt tenga malos jugadores, pero aquí no hay ni uno que me llevaría a mi próximo proyecto. En el Celje hay más jugadores que me gustaría tener en mi siguiente club que en el Eintracht».