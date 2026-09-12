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«¡Qué comienzo!» - Morgan Rogers se une a Drogba, Hazard y leyendas del Chelsea en un grupo de élite de la Premier League tras su gol contra el Hull City
Rogers mantiene su estado de forma arrollador contra el Hull
Rogers ha disfrutado de un inicio sensacional en su carrera en el oeste de Londres, demostrando exactamente por qué el Chelsea estaba dispuesto a aprobar una operación récord en la historia del club de 117 millones de libras para arrebatárselo al Aston Villa. El versátil delantero volvió a ver puerta en el partido de la Premier League del sábado contra el Hull City, marcando en los primeros seis minutos del encuentro.
El gol en sí fue una muestra clínica de definición, reflejo de la confianza que ahora mismo corre por las venas del jugador de 24 años. Después de recibir un pase al espacio de su compañero Joao Pedro, Rogers controló con serenidad antes de sacar un disparo raso y potente al fondo de la esquina inferior de la portería. La tempranera ventaja fue especialmente significativa, ya que el Hull City encajó su primer gol de la temporada en la Premier League tras un resistente inicio de su propia campaña.
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Entrando en el panteón de los grandes del Chelsea
Al ver puerta contra el Hull City, Rogers se ha asegurado un lugar en un club increíblemente exclusivo de atacantes del Chelsea. Se ha convertido en apenas el quinto jugador diferente en la ilustre historia del club en la Premier League en registrar un gol o una asistencia en cada uno de los primeros cuatro partidos de una temporada de la máxima categoría. Esta regularidad le sitúa junto a auténticas leyendas que marcaron una época en Stamford Bridge.
Según Opta, Rogers es el quinto jugador diferente en marcar o asistir en cada uno de los primeros cuatro partidos del Chelsea de una temporada de la Premier League. Sigue así los ilustres pasos de Didier Drogba, Cesc Fàbregas, Diego Costa y Eden Hazard. Que se le mencione junto a estos cuatro nombres no es poca cosa, ya que todos ellos desempeñaron papeles fundamentales en la conquista de grandes títulos para el club.
Una historia de comienzos fulgurantes en el oeste de Londres
La historia de este récord específico parece una lista de algunas de las estrellas más influyentes del Chelsea en la era moderna. Drogba fue el primero en lograrlo durante la campaña 2010/11, una temporada en la que empezó como un tiro al marcar cuatro goles y repartir cuatro asistencias en el primer mes.
Después del marfileño, Fabregas y Costa lograron ambos ese registro al mismo tiempo durante la temporada 2014/15, en la que ganaron el título. Fabregas dio seis asistencias en esa racha, mientras que Costa firmó siete goles, sembrando el terror en las defensas de la máxima categoría desde el primer pitido.
Costa, de hecho, volvería a repetirlo en 2016/17, con cuatro goles y una asistencia en otro productivo primer mes. El último jugador en entrar en este selecto grupo antes de Rogers fue Hazard, que logró dos goles y dos asistencias al inicio de la temporada 2018/19.
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Los errores defensivos eclipsan el hito de Rogers
A pesar del brillo individual de Rogers y de la importancia histórica de su gol tempranero, la tarde tomó un rumbo frustrante para el conjunto local. El dominio inicial del Chelsea se vio lastrado por unas ya conocidas fragilidades defensivas que permitieron al Hull City volver al partido. Los visitantes encontraron el empate poco antes de la media hora, cuando Mohamed Belloumi aprovechó una falta de concentración de la zaga del Chelsea. Fue un recordatorio de que, aunque Rogers está poniendo la magia en un extremo del campo, todavía queda mucho trabajo por hacer en el otro.
La situación empeoró para el Chelsea instantes después, cuando el internacional argelino Belloumi marcó por segunda vez y culminó una sorprendente remontada de los visitantes. A medida que avanzó el partido, el foco pasó del inicio récord de Rogers a las dificultades del Chelsea para mantener el control del encuentro. Aunque los reconocimientos individuales sin duda agradarán a Rogers, la actuación colectiva dará mucho en lo que pensar al entrenador.
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