«¡Qué cerebro!» Gary Lineker nombra a la estrella de la Premier League que debería ganar el premio al Jugador del Año de la PFA por delante de Declan Rice

La carrera por los premios individuales de la Premier League está llegando a su punto álgido, pero Lineker ha dado un veredicto sorprendente sobre quién debería ser coronado como el mejor de la liga. Aunque Rice, del Arsenal, es considerado por muchos como el favorito tras su impresionante rendimiento en el norte de Londres, Lineker ha mirado hacia Old Trafford para encontrar a su jugador más destacado. El exdelantero de Inglaterra cree que el capitán del United, Fernandes, ha sido el jugador más influyente de la liga.

Rice volvió a demostrar su valía durante la vital victoria por 2-1 del Arsenal sobre el Chelsea, al proporcionar la asistencia para el gol de la victoria de Jurrien Timber, que mantiene al equipo de Mikel Arteta con cinco puntos de ventaja en lo más alto de la Premier League. Con cuatro goles y 11 asistencias en 39 partidos esta temporada, el centrocampista ha sido el motor indiscutible de la lucha por el título de los Gunners. Sin embargo, Lineker sostiene que la gran inteligencia futbolística de Fernandes merece el máximo reconocimiento este año.

«Cuando Bruno Fernandes se hace con el control del partido... Hablas de espacios, y él es muy inteligente a la hora de moverse», explicó Lineker en el podcast The Rest Is Football.