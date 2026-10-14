Durante su presencia como invitado en el programa "Nadeena", emitido por el canal "MBC", Mohammed Noor analizó el futuro del astro Salem Al Dawsari y afirmó: "Si Salem regresa y no participa en los partidos, habrá un problema. ¿Puede la directiva del Al Hilal controlar a Salem en el vestuario?".

Y añadió: "Quiero mucho a Salem Al Dawsari y lo considero uno de los mejores jugadores de la historia de Arabia Saudí, de hecho está entre los 10 mejores jugadores de la historia de Arabia Saudí. Por eso le aconsejo que busque otro club la próxima temporada, porque no va a jugar con el Al Hilal".

Las declaraciones de la leyenda del Al Ittihad llegan después de la prolongada ausencia de Salem en los partidos del Al Hilal, ya que se esperaba que estuviera en la lista del Zaeem en el último partido ante el Al Ittihad en la Roshn Saudi League o en el encuentro contra el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite, pero todavía no ha regresado.



