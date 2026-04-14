«¡Que baile!» - Una leyenda del Barcelona acalla a los detractores de Lamine Yamal

Rakitic subrayó que los jugadores deben disfrutar del momento en las grandes noches europeas, pese a la presión de representar al Barcelona.

«Sabemos qué partidos son especiales y preparas cada detalle con más cuidado», afirmó la leyenda del Barça, según cita Barca Universal. Nunca te olvides de disfrutar y ser feliz, porque hay mucha presión, pero hay millones de personas a las que les encantaría estar en tu lugar. Con Lamine, debemos dejarle disfrutar, dejarle bailar, dejarle hacer lo suyo, pero también me gustaría verle asumir responsabilidades.

Por lo general no hay que decir mucho a los jóvenes, pero Lamine ya se exige más a sí mismo y quiere más, aunque es muy joven. Estos partidos le hacen crecer y el Barça le necesita. Desde su debut tiene ese “flow”; creo que es la palabra adecuada. No soy muy moderno, soy más de la vieja escuela, pero así es el fútbol hoy. Eso forma parte del juego, lo importante es lo que pasa después en el campo, y ahí está rindiendo: no podemos pedir más».