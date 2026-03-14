«Que ahora lo vea de otra manera...»: el árbitro Christian Dingert admite haber cometido un error tras unas decisiones polémicas en contra del FC Bayern

Sin embargo, en otra decisión controvertida, el árbitro de 45 años se mantuvo firme en su decisión.
Harry Kane había marcado el supuesto gol del 1-1 en el minuto 61, inmediatamente después de salir al campo. Dingert había concedido inicialmente el gol, pero revocó la decisión tras revisar las imágenes de vídeo.
En la jugada del gol, el portero del Leverkusen, Jonas Blaswich, había lanzado el balón hacia el codo de Kane. Sin embargo, Kane se había girado y Blaswich le había disparado desde muy corta distancia. «Las decisiones del árbitro de vídeo a veces son cuestionables», declaró posteriormente el portero del Bayern, Sven Ulreich. «En decisiones muy claras, se puede intervenir. Pero no en un bloqueo, si hay un poco de mano o no. Le dispara desde un metro».
Dingert, sin embargo, opinó: «Desde mi posición, al principio no lo percibí. El VAR me recomendó que volviera a ver la perspectiva desde detrás de la portería. Y ahí me di cuenta: el brazo se interpone ligeramente en la trayectoria del disparo. Esto inició la fase de ataque y el Bayern pudo controlar la jugada». Por lo tanto, la mano era sancionable.
Dingert calificó de «totalmente normal» el intercambio con los responsables del Bayern tras el partido. Hubo «muchas jugadas dudosas en contra del Bayern», «hay que decirlo claramente. Pero las emociones se mantuvieron dentro de unos límites razonables». Tanto durante el partido como en el intercambio posterior con el entrenador Kompany y el director deportivo Max Eberl: «Fue muy objetivo, estuvo bien», dijo Dingert.