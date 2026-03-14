«Que ahora lo vea de otra manera...»: el árbitro Christian Dingert admite haber cometido un error tras unas decisiones polémicas en contra del FC Bayern

Dingert explicó: «Durante el partido, percibí que el jugador Díaz se elevaba. No percibí así el contacto posterior en el pie. Es evidente, por supuesto, que ahora, en retrospectiva, lo veo de otra manera».

Dingert dio así la razón al Bayern, que se había enfadado bastante por la expulsión de Díaz. «No quiero defender que sea penalti, pero eso no es en absoluto una simulación», dijo el capitán Joshua Kimmich en DAZN. «Cuando veo las imágenes, hay contacto. Eso no se puede negar».

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se había enfadado mucho, algo muy poco habitual en él. Dijo: «Nadie en el estadio sabe por qué le sacan la roja. Es una locura. Que alguien me explique por qué es amarilla». Jonathan Tah también destacó en Sky que Díaz se levantó inmediatamente. «No está montando un espectáculo, no está fingiendo».

Dingert explicó por qué el VAR no había intervenido en esta situación para darle la oportunidad de rectificar su error de apreciación ya en el terreno de juego: «En el caso de una tarjeta amarilla-roja, actualmente no es posible que el VAR intervenga». Sin embargo, esta regla cambiaría en verano.