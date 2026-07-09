Qatar, Infantino y 48 clubes... Se avecina una revolución en el Mundial de Clubes

Mientras la Copa del Mundo de selecciones entra en su recta final, la atención se desplaza brevemente hacia la Copa del Mundo de Clubes.

Según «Al-Sport», que cita a «AS», Catar refuerza sus opciones de organizar la próxima Copa Mundial de Clubes.

Las conversaciones entre los clubes y la FIFA ya han empezado para definir cómo encajar el torneo en el calendario.

Elegir a Catar como sede podría repetir el modelo del Mundial 2022, es decir, jugarse en invierno.

La idea no es nueva: durante la última campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez —uno de los principales defensores del torneo junto a Gianni Infantino— ya habló de buscar una nueva ventana en el calendario.

Trasladar la competición a los meses de invierno obligaría a replantear la planificación de la temporada, aunque su impacto sería menor que el del Mundial de selecciones, pues solo implicaría reorganizar fechas sin suspender las competiciones durante semanas.