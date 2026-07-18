El presidente del Beşiktaş no solo habló: el club emitió un comunicado contundente contra el periodista turco Yagiz Sabunkoglu, experto en fichajes y conocido como el «Fabrizio Romano» de Turquía.

El club publicó en su cuenta oficial de X: «Las publicaciones de Yagiz Sabunkoglu sobre rumores de fichajes son pura fantasía, sin fundamento».

Añadió que el periodista “desinforma desde su escritorio con noticias inventadas que no reflejan la realidad sobre los fichajes”.

Y concluyó: «Como hemos dicho, la información más precisa sobre nuestros fichajes se comunica a nuestra afición y al público solo a través de nuestros canales oficiales».

Finalmente, instó al público y a la afición a no creer ninguna información que no provenga de sus canales oficiales.