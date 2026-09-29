Brasil logró una victoria de muchos goles ante Australia en un partido que osciló entre la brillantez técnica y la inestabilidad defensiva. La Canarinha empezó con intención y encontró pronto el gol por medio de Vanderson, pero se vio sorprendida cuando Australia marcó dos veces en rápida sucesión por medio de Alessandro Circati y Connor Metcalfe para tomar una ventaja momentánea. Un penalti de Raphinha en el tiempo añadido de la primera parte aseguró que ambos equipos se fueran al descanso con un 2-2, reflejo de una mitad definida por la eficacia de cara a puerta más que por el control defensivo.

En la segunda parte, los ajustes tácticos y la mayor profundidad de banquillo de los sudamericanos resultaron decisivos. Bruno Guimaraes devolvió la ventaja con veinte minutos por jugarse, capitalizando la presión sostenida de Brasil. La victoria quedó sentenciada al final cuando Vinicius Junior transformó un segundo penalti para los visitantes. Aunque la cifra de cuatro goles agradará al cuerpo técnico, los errores que permitieron a Australia ponerse brevemente por delante seguirán siendo un punto de análisis mientras Brasil continúa su preparación para los partidos oficiales.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde el Suncorp Stadium...