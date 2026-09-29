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Muhammad Zaki
Traducido por

Puntuaciones de los jugadores de Brasil contra Australia: Raphinha y Vinicius Junior brillan en una victoria cargada de goles en un amistoso

Player ratings
Brazil
Raphinha
Vinicius Junior
Australia vs Brazil
Australia
Amistosos

Brasil superó la enérgica reacción de Australia para asegurarse una victoria por 4-2 en un emocionante amistoso internacional. Pese a encajar dos goles en cuatro minutos durante la primera parte, la calidad individual de Brasil acabó imponiéndose a Australia.

Brasil logró una victoria de muchos goles ante Australia en un partido que osciló entre la brillantez técnica y la inestabilidad defensiva. La Canarinha empezó con intención y encontró pronto el gol por medio de Vanderson, pero se vio sorprendida cuando Australia marcó dos veces en rápida sucesión por medio de Alessandro Circati y Connor Metcalfe para tomar una ventaja momentánea. Un penalti de Raphinha en el tiempo añadido de la primera parte aseguró que ambos equipos se fueran al descanso con un 2-2, reflejo de una mitad definida por la eficacia de cara a puerta más que por el control defensivo.

En la segunda parte, los ajustes tácticos y la mayor profundidad de banquillo de los sudamericanos resultaron decisivos. Bruno Guimaraes devolvió la ventaja con veinte minutos por jugarse, capitalizando la presión sostenida de Brasil. La victoria quedó sentenciada al final cuando Vinicius Junior transformó un segundo penalti para los visitantes. Aunque la cifra de cuatro goles agradará al cuerpo técnico, los errores que permitieron a Australia ponerse brevemente por delante seguirán siendo un punto de análisis mientras Brasil continúa su preparación para los partidos oficiales.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde el Suncorp Stadium...

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Otavio - 5/10

    Una tarde difícil para el debutante, que tuvo problemas para imponerse en su área durante las fases más productivas de Australia. Aunque poco pudo hacer ante la precisión en la definición de Australia, la falta de porterías a cero en estos partidos sigue siendo una preocupación para la estructura defensiva.

    Vanderson - 7/10

    Inicio explosivo del lateral derecho, que vio puerta en el minuto 3 para adelantar a Brasil. Ofreció una salida constante por la banda derecha antes de ser sustituido en el minuto 61, cuando el partido entró en una fase más de transiciones.

    Gabriel - 5/10

    El jugador del Arsenal se mostró por momentos inusualmente inseguro y vio una tarjeta amarilla en el minuto 40. Tuvo problemas para seguir las llegadas tardías al área que propiciaron la remontada de Australia en la primera parte.

    Jair Cunha - 6/10

    Actuación disciplinada en la zaga, aunque formó parte del fallo colectivo a la hora de tirar correctamente la línea del fuera de juego durante el vendaval de dos goles de Australia. Gestionó bien el partido en la segunda parte antes de salir en el minuto 88.

    Mauro Junior - 6/10

    Actuando en un rol defensivo híbrido, Mauro Jr. mostró una buena seguridad técnica en su primera titularidad con Brasil, pero quedó fuera de posición en la jugada del gol de Metcalfe. Finalmente fue reemplazado en los últimos minutos del partido, mientras Brasil buscaba amarrar el resultado.


  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Centrocampista

    Danilo Santos - 6/10

    El centrocampista del Botafogo aportó una presencia estabilizadora en la medular.

    Gabriel Bontempo - 6/10

    Asistió a Vanderson en el gol inicial en el minuto 3, mostrando una gran visión desde el principio. Sin embargo, le costó mantener el control de las zonas centrales a medida que el partido se abría y fue sustituido al cumplirse la hora de juego. Buena actuación del centrocampista de 21 años del Santos en su primera aparición con Brasil.

    Bruno Guimaraes - 8/10

    El latido del corazón de la remontada brasileña. No solo ayudó a recuperar el control del ritmo en la segunda parte, sino que también marcó el crucial tercer gol en el minuto 70 para devolver a Brasil la iniciativa.


  • imago-sport-1083958594.jpgAAP

    ataque

    Rayan - 6/10

    Una actuación funcional, aunque sin el chispazo creativo que normalmente se espera de los atacantes de Brasil. Hizo circular el balón, pero apenas inquietó a la defensa australiana antes de ser sustituido en el minuto 61.

    Raphinha - 7/10

    Mostró unos nervios de acero para transformar un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, un gol que cambió fundamentalmente la dinámica del partido. Fue sustituido al descanso en lo que parecía ser un cambio táctico planificado de antemano.

    Vinicius Junior - 8/10

    Fue una amenaza constante para la defensa australiana. Su velocidad provocó numerosos errores y finalmente obtuvo su recompensa al marcar un penalti en el minuto 80 para dejar el resultado visto para sentencia.


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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Endrick - 7/10

    Entró al descanso por Raphinha y dio la asistencia en el gol de Bruno Guimaraes. Los movimientos del delantero del Real Madrid en el último tercio fijaron a los dos centrales, creando espacios para que los centrocampistas los aprovecharan.

    Estevao - 6/10

    Saltó al campo en el minuto 61 y dejó destellos de brillantez con el balón, aunque el último pase de la joya del Chelsea no tuvo la precisión necesaria para aumentar la ventaja en el marcador.

    Matheuzinho - 6/10

    Sustituyó a Vanderson durante la última media hora. Ofreció un perfil defensivo más conservador, lo que ayudó a estabilizar el lado derecho del campo.

    Andrey Santos - 6/10

    Entró en el minuto 61 y ayudó a reforzar el centro del campo, permitiendo a Brasil dominar el tramo final del partido.

    Matheus Martinelli - N/D

    Sustituto tardío, sin tiempo suficiente para influir en el desarrollo táctico. Otro debutante.

    Samuel Lino - N/D

    Entró en el minuto 83 para aportar piernas frescas en las bandas.

    Breno Bidon - N/D

    Tuvo una aparición muy tardía al entrar en el minuto 88.

    Arthur Dias - N/D

    Entró en el minuto 88 como parte de una triple sustitución.

    Vitor Reis - N/D

    Refuerzo defensivo tardío en el minuto 88.

    Carlo Ancelotti (entrenador) - 7/10

    La decisión del entrenador de desplazar a Raphinha al centro y sus cambios proactivos en el minuto 61 devolvieron con éxito el control a Australia. Aunque la organización defensiva necesita trabajo, su capacidad para facilitar las rotaciones ofensivas de Brasil quedó patente en los cuatro goles marcados.

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