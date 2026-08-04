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¡Punto muerto en el traspaso de 145 millones de libras del Liverpool! La loca exigencia del PSG obliga al Liverpool a recurrir a un sorprendente «plan B»
Barcola sigue siendo el principal objetivo del Liverpool
El Liverpool se niega a que su búsqueda de un nuevo extremo dependa por completo de las negociaciones en curso con el PSG. Barcola sigue siendo el principal candidato para heredar la responsabilidad ofensiva que dejó Mohamed Salah en Anfield. La velocidad del jugador de 23 años, su verticalidad y su capacidad para jugar en cualquiera de las dos bandas le convierten en un encaje táctico atractivo para el técnico Iraola. Según CaughtOffside, el Liverpool sigue en conversaciones entre clubes con el PSG y está dispuesto a invertir alrededor de 100 millones de euros en el internacional francés.
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El PSG exige una prima en el traspaso
A pesar de la disposición del Liverpool a gastar mucho, la enorme tasación del PSG ha complicado el posible traspaso. Según se informa, el PSG pide entre 140 y 145 millones de libras antes de considerar seriamente una venta. Aunque, según se informa, Barcola se siente atraído por el proyecto de Anfield, la importante diferencia en la valoración explica por qué el Liverpool está preparando activamente opciones alternativas.
Pasarse semanas negociando con el PSG sin avances podría dejar al Liverpool buscando soluciones a la desesperada al final del mercado, especialmente cuando su ataque ya necesita más profundidad e imprevisibilidad de cara a la nueva campaña.
La joya brasileña emerge como plan B
El atacante del Bournemouth Rayan se ha perfilado como la principal alternativa del Liverpool si la operación por Barcola se viene abajo. Según se informa, el club de Anfield ya ha acordado los términos personales "en principio" con el extremo de 20 años.
El brasileño ya conoce el exigente estilo de Iraola y aportaría velocidad, potencia y un considerable potencial de desarrollo en la banda derecha. Rayan firmó una impresionante segunda mitad de temporada en la Premier League, con siete participaciones de gol en 15 partidos después de llegar a la costa sur al comienzo del año.
- AFP
Otras alternativas consideradas
La ventana de verano del Liverpool ya ha llevado a Anfield al defensa Jeremy Jacquet y al extremo Victor Munoz, pero ninguna de las dos incorporaciones cubre por completo el vacío creativo y goleador dejado por Salah.
En consecuencia, todavía hace falta otro atacante de primer nivel antes de que la plantilla pueda considerarse preparada para pelear por el título. Si no se pueden cerrar los fichajes de Barcola o Rayan, el club mantiene activas otras opciones.
Yankuba Minteh sigue siendo otra opción de peso, mientras que Matias Fernandez-Pardo, del Lille, aporta versatilidad en todo el frente de ataque mientras el club evalúa meticulosamente el mercado.
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