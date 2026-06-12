Pulisic: «El Milan es un gran club, lo arreglarán todo y volveremos a lo más alto. Tengo una buena relación con Pochettino, un gran descubrimiento»

Christian Pulisic habla del Milan y del Mundial.





El delantero rossonero, que juega con la selección de Estados Unidos, declaró a La Gazzetta dello Sport: «¿Seguimos sin entrenador ni director deportivo? El Milan es un gran club y creo que lo solucionará. Estoy seguro de que todo se solucionará y el equipo volverá a su sitio. Habló con algunos compañeros, me felicitaron por el Mundial y sigo en contacto diario con ellos.





«Ahora, sin embargo, estoy centrado en Estados Unidos. Creo que soy mejor jugador que hace cuatro años en Catar: he madurado mucho en todos los aspectos, también en Italia».