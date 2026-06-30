En el minuto 35, la estrella del Bayern Múnich se elevó en el borde del área y, tras un rebote que pasó por Mbappé y Rabiot, intentó una chilena espectacular. El balón impactó en el poste derecho y, en el rebote, Dembélé tampoco acertó.
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«¡Pues eso sí que es el gol del año!» Michael Olise, del FC Bayern, deja a todos boquiabiertos con una jugada increíble en el Mundial
«¡Si entra, será el gol del año!», exclamó atónito el comentarista de radio del programa «Sportschau» de la ARD. «Ya habían abierto el Louvre, ya habían despejado el espacio, el cuadro ya estaba casi seco», exclamó el comentarista de Magenta, Christian Straßburger: «¡Menuda jugada! Estamos aquí sentados junto a la televisión sueca y, cuando vieron el remate de Olise, pensamos que era la televisión francesa. ¡Allí también lo celebraron!».
Jan Henkel, también de Magenta TV, se mostraba igual de asombrado: «Esto es sencillamente de talla mundial», afirmó en su análisis de la primera parte, en la que, en su opinión, Olise había sido «el mejor». «Tengo curiosidad por saber dónde jugará en el Bayern tras el Mundial, si en el centro o en la banda».
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Michael Olise brilla con Francia como 10 detrás de Mbappé y suma asistencias.
Didier Deschamps, seleccionador de Francia, trasladó a Olise del extremo al centro tras un flojo inicio ante Senegal, su posición favorita según el propio jugador. Desde entonces, el maestro del regate dirige el ataque galo y ya suma tres asistencias en la fase de grupos.
Sin embargo, aún no ha marcado: el portero Widell Zetterström atajó varios disparos lejanos y él falló un mano a mano.
Aun así, aportó dos asistencias: tras el descanso cedió un pase profundo a Bradley Barcola, que marcó el 2-0. En el 74, asistió a Mbappé, que hizo el 3-0. Mbappé ya había abierto el marcador en la primera parte con un potente disparo tras un córner en corto.
Olise lidera el Mundial con cinco asistencias, mientras que Mbappé, con seis goles, empata con Messi en la lucha por la Bota de Oro. Ambos fueron sustituidos en el 85’ entre ovaciones.
Tras un inicio igualado, la pareja desequilibró el partido y puso en aprietos a los suecos. El 3-0 final fue incluso generoso con los nórdicos.
El sábado Francia jugará los octavos contra Paraguay, que el lunes eliminó a Alemania en los penaltis y firmó otro día negro para el fútbol alemán en un Mundial.