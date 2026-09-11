El Watford ha confirmado oficialmente el fichaje de Antonio, con la llegada del delantero de 36 años a Vicarage Road como agente libre. El experimentado atacante buscaba un nuevo desafío tras dejar este mismo año al conjunto catarí Al Sailiya, donde solo disputó cuatro partidos.

En declaraciones a los medios oficiales del club después de que se cerrara el acuerdo, Antonio expresó su entusiasmo por incorporarse al proyecto de Alessio Dionisi. «Aquí hay un buen grupo de chicos», dijo Antonio después de que se anunciara el fichaje. «Están centrados y preparados para mostrar sus cualidades esta temporada. El Watford es un gran club y ojalá pueda llegar, aportar éxitos y ayudar en todo lo que pueda. ¡He marcado algunos goles contra el Watford! Así que espero poder marcar ahora algunos para el Watford cuando esté completamente en forma».