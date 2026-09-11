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«¡Puedo traer éxito!»: el exdelantero del West Ham Michail Antonio cierra su llegada al Watford como agente libre
Un nuevo capítulo en Vicarage Road
El Watford ha confirmado oficialmente el fichaje de Antonio, con la llegada del delantero de 36 años a Vicarage Road como agente libre. El experimentado atacante buscaba un nuevo desafío tras dejar este mismo año al conjunto catarí Al Sailiya, donde solo disputó cuatro partidos.
En declaraciones a los medios oficiales del club después de que se cerrara el acuerdo, Antonio expresó su entusiasmo por incorporarse al proyecto de Alessio Dionisi. «Aquí hay un buen grupo de chicos», dijo Antonio después de que se anunciara el fichaje. «Están centrados y preparados para mostrar sus cualidades esta temporada. El Watford es un gran club y ojalá pueda llegar, aportar éxitos y ayudar en todo lo que pueda. ¡He marcado algunos goles contra el Watford! Así que espero poder marcar ahora algunos para el Watford cuando esté completamente en forma».
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Siguiendo el legado del West Ham
El movimiento supone un regreso significativo al fútbol inglés para un jugador que se convirtió en una leyenda moderna en el London Stadium. Antonio pasó una década en el West Ham United después de unirse al club en septiembre de 2015, y se consolidó como una figura clave con 83 goles y 43 asistencias en 323 partidos con el club.
Sin embargo, su capítulo final en el West Ham quedó marcado por un aterrador incidente fuera del campo. En diciembre de 2024, Antonio se vio implicado en una grave colisión con un solo vehículo cuando su coche se estrelló contra un árbol en Epping Forest. El accidente dejó al delantero hospitalizado durante tres semanas en el centro de Londres, donde tuvo que someterse a una operación por una fractura en una extremidad inferior.
Superar un trauma personal
Antonio se ha mostrado notablemente abierto sobre el desgaste psicológico y físico que el accidente le causó mientras luchaba por volver al fútbol profesional. Al reflexionar sobre el accidente en marzo de 2025, admitió el profundo impacto emocional que el suceso tuvo en su bienestar. «No quería que me vieran», dijo Antonio sobre el accidente en marzo de 2025. «Casi muero y me avergonzaba que hubiera sido tan grave. Fui a ver el coche hace tres semanas y me provocó una sensación extraña en el estómago. Fue difícil verlo».
Ahora, completamente recuperado y con ganas de demostrar que todavía tiene las condiciones físicas para competir al máximo nivel, Antonio representa un fichaje de bajo riesgo y alta recompensa para el Watford. El Watford ocupa actualmente la 12.ª posición en la clasificación del Championship, después de haber sumado ocho puntos en sus seis primeros partidos.
- AFP
Larga espera para la reunión del West Ham
Aunque los aficionados del Watford estarán deseando ver de inmediato en acción a su nuevo fichaje, tendrán que esperar bastante tiempo para verle enfrentarse a sus antiguos empleadores. Los dos clubes ya se han enfrentado esta temporada y empataron 1-1 el 29 de agosto, lo que significa que Antonio no tendrá la oportunidad de medirse al West Ham hasta el partido de vuelta en abril.
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