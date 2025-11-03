'¡Puedo hacerlo mejor!' – Marcus Rashford hace una promesa a los aficionados del Barcelona tras marcar en la victoria sobre el Elche

El internacional inglés salió de su zona de confort en el verano de 2025 al despedirse de la Premier League. Su posición en Old Trafford había quedado relegada, lo que lo llevó a pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa.

Allí mostró destellos alentadores antes de sufrir una lesión inoportuna, pero su historial no pasó desapercibido para Rubén Amorim en Mánchester. Esto abrió la puerta para que Rashford se uniera a Lamine Yamal y al resto del talento catalán en el Barcelona.

Aunque ha tenido actuaciones destacadas, como su doblete en la Champions League contra el Newcastle, los medios españoles aún cuestionan su impacto en el colectivo. No obstante, volvió a marcar en la victoria por 3-1 sobre el Elche, dejando claro que busca consolidarse en su nuevo equipo.

