«Puedo confirmarlo»: el VfB Stuttgart hace oficial el tercer fichaje más caro de la historia del club; rumores sobre un nuevo delantero

Con ello, El Khannouss se convierte en el tercer fichaje más caro de la historia del VfB y desplaza del podio a Badredine Bouanani, quien, al igual que el jugador de 21 años, se incorporó al equipo del Neckar poco antes del cierre del mercado de verano. El Stuttgart pagó los 15 millones de euros que se barajaban para fichar al argelino procedente del OGC Niza.

A diferencia de El Khannouss, Bouanani, sin embargo, ha quedado hasta ahora muy por debajo de las expectativas. En la Bundesliga, incluso, aún espera sumar su primer punto de gol. El Khannouss, por su parte, suma ocho goles y tres asistencias en 33 partidos en todas las competiciones, lo que le convierte ya en la mejor temporada de su carrera. Con el Leicester, descendido de la Premier League, había sumado ocho participaciones en goles, al igual que el año anterior con el KRC Genk.

Mientras tanto, hay rumores de que el VfB reforzará de nuevo su ataque de cara a la nueva temporada. Según informan varios medios neerlandeses, existe interés en el fichaje de Sami Ouaissa. El jugador de 21 años ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en 31 partidos con el NEC Nijmegen de la Eredivisie. Según estas informaciones, el precio de traspaso rondaría entre ocho y diez millones de euros, y al parecer también el VfL Wolfsburgo estaría interesado. Sin embargo, en caso de descenso, los «lobos», en plena crisis, tendrían pocas posibilidades.