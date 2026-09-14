Mientras Bouaddi se prepara para su vida en Mánchester, Meunier disfruta de su propio y reciente aterrizaje en el fútbol inglés. Un traspaso al Sunderland desde el Lille se vio inicialmente frustrado por una crisis de lesiones hace un año, pero el defensa por fin cerró su cambio y está rindiendo a gran nivel. «Es el fútbol inglés, exactamente lo que veía cuando era más joven», explicó. «Estadios llenos, buen ambiente, muy buen nivel, mucha intensidad, todo lo que buscas. Me gusta este caos organizado, si se le puede llamar así».

El exjugador del Borussia Dortmund admitió que su único arrepentimiento es no haber vivido antes la experiencia del fútbol inglés. «Cuando lo pienso, me da un poco de pena no haber fichado antes por un club inglés. Pero lo hice, por fin», añadió.

«Y estoy realmente feliz de haber fichado por el Sunderland en particular, porque representa todo lo que me gusta, todo lo que amo incluso, del fútbol. Esta pasión popular. Esta ciudad, una ciudad que se puede recorrer a pie, como de donde yo vengo. Sinceramente, encuentro un poco de mí mismo en Sunderland».



