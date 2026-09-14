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«¡Puedes comprar un burro por 200 millones de libras!» - Thomas Meunier carga contra el mercado de fichajes «sin sentido» después de que su excompañero Ayyoub Bouaddi se una al Manchester City por 100 millones de euros
El City asegura el fichaje de Bouaddi por 100 millones de euros
El Manchester City cerró recientemente el fichaje de la sensación adolescente Bouaddi procedente del Lille por unos asombrosos 100 millones de euros. El centrocampista de 18 años se había consolidado como una de las grandes promesas de Francia, lo que llevó al equipo de Enzo Maresca a realizar un enorme compromiso financiero para llevarlo al Etihad Stadium.
La astronómica cifra ha provocado duras críticas por parte del excompañero de equipo de Bouaddi, Meunier. El veterano defensa belga, que compartió vestuario con el joven en el Lille durante las dos últimas temporadas, considera que los precios de los traspasos se han desvinculado por completo de la realidad. Aunque reconoce el inmenso talento del adolescente, Meunier cree que el actual contexto financiero ha perdido cualquier sentido de la proporción.
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Meunier arremete contra la ilógica del mercado
En una entrevista de amplio alcance con The Athletic, Meunier dejó clara su opinión sobre el exceso financiero del fútbol moderno. El lateral del Sunderland no tardó en elogiar a su excompañero, pero se negó a dar validez a la enorme cifra de traspaso asociada a la operación.
«Acaba de ser traspasado por 100 millones de libras», declaró Meunier cuando le preguntaron por la valoración de Bouaddi. «Ayyoub es increíble. Pero, quiero decir, no necesitamos hablar de dinero, porque ya no hay lógica».
Después hizo una valoración demoledora de cómo los grandes clubes llevan actualmente sus negocios. «Puedes comprar un burro por 200 millones de libras y a un muy buen jugador por 20 millones de libras», añadió. «Ya no tiene ningún sentido».
Un sueño retrasado del fútbol inglés
Mientras Bouaddi se prepara para su vida en Mánchester, Meunier disfruta de su propio y reciente aterrizaje en el fútbol inglés. Un traspaso al Sunderland desde el Lille se vio inicialmente frustrado por una crisis de lesiones hace un año, pero el defensa por fin cerró su cambio y está rindiendo a gran nivel. «Es el fútbol inglés, exactamente lo que veía cuando era más joven», explicó. «Estadios llenos, buen ambiente, muy buen nivel, mucha intensidad, todo lo que buscas. Me gusta este caos organizado, si se le puede llamar así».
El exjugador del Borussia Dortmund admitió que su único arrepentimiento es no haber vivido antes la experiencia del fútbol inglés. «Cuando lo pienso, me da un poco de pena no haber fichado antes por un club inglés. Pero lo hice, por fin», añadió.
«Y estoy realmente feliz de haber fichado por el Sunderland en particular, porque representa todo lo que me gusta, todo lo que amo incluso, del fútbol. Esta pasión popular. Esta ciudad, una ciudad que se puede recorrer a pie, como de donde yo vengo. Sinceramente, encuentro un poco de mí mismo en Sunderland».
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Se avecinan reencuentros de alto perfil para el Sunderland
Meunier afronta un calendario agotador mientras el Sunderland navega por una exigente serie de partidos. Después de enfrentarse recientemente al Arsenal y de prepararse para medirse al AZ Alkmaar el miércoles, el defensa se cruzará con Bouaddi cuando se enfrenten al Manchester City el próximo domingo.
Ese choque de alto nivel también hará que Meunier se reencuentre con su excompañero en el Dortmund Erling Haaland. Como señaló con franqueza el belga, el prolífico delantero noruego no necesita presentación, lo que garantiza que el Sunderland afrontará una prueba formidable ante caras conocidas este fin de semana.
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