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«Puede ser un problema»: por qué el Arsenal «esquivó una bala» al no fichar a la superestrella del Real Madrid Vinicius Jr
Un choque de mentalidades en el Emirates
Aunque los aficionados del Arsenal pudieron sentirse decepcionados por quedarse sin uno de los extremos más letales del fútbol mundial, Petit cree que la llegada del brasileño podría haber alterado la armonía que Mikel Arteta ha trabajado tan duro para construir.
En declaraciones a Boyle Sports, el ganador del Mundial de 1998 explicó sus reservas: "Creo que Vinicius Junior es un jugador con mucho talento, pero en cuanto a su mentalidad no estoy seguro de que encaje bien en el Arsenal. Esa es solo mi opinión.
"Veo a muchos jugadores humildes en el Arsenal, así que si de repente incorporas a alguien que es completamente diferente, puede ser un problema, especialmente con el estilo de gestión de Arteta".
- AFP
Esquivando una bala en el mercado de fichajes
La saga del traspaso alcanzó un punto álgido cuando parecía que Vinicius Jr había llegado a un punto muerto en las negociaciones contractuales con el Real Madrid. Según se informó, el Arsenal era optimista respecto a sus opciones de fichar a la superestrella, pero Petit señaló los recientes problemas de comportamiento como un motivo de alivio. Destacó el reciente roce del jugador con el exentrenador del Madrid Jose Mourinho como una señal de advertencia.
Al reflexionar sobre la imagen pública del jugador, Petit añadió: «Mirad lo que pasó entre Vinicius Jnr y Jose Mourinho en el último partido entre el Real Betis y el Real Madrid. Me recordó a lo que pasó con Xabi Alonso la temporada pasada, cuando no quiso darle la mano.
«Vinicius Jr recibe muchísimas críticas de los aficionados, la prensa y las redes sociales, pero en esos momentos está enviando el mensaje equivocado. Creo que probablemente sea un problema evitado por el Arsenal viendo ese momento.
«Me habría encantado ver a un jugador con el talento de Vinicius Jr jugar en el Arsenal, pero con su mentalidad y su ego creo que habría generado una situación realmente difícil de gestionar».
La saga de Alvarez
Aunque Petit está contento de que el club evitara a Vinicius Jr, se mostró mucho menos entusiasmado por no haber logrado fichar a Julian Alvarez desde el Atletico Madrid. El ganador del Mundial de 2022 estuvo muy vinculado con un movimiento al Emirates durante todo el mercado de verano, pero la preferencia del delantero argentino por otros destinos acabó frustrando la operación.
Al valorar la oportunidad perdida con el exjugador del Manchester City, Petit dijo: "Julian Alvarez es el delantero que necesita el Arsenal. ¿Por qué? Porque conoce la Premier League.
"Es un jugador con muchísimo talento. Tiene un gran movimiento, una gran técnica y encajaría perfectamente en el ADN de este Arsenal por su forma de jugar al primer toque. Me gusta muchísimo todo de él como jugador.
"Pero, obviamente, quiere al Barcelona, y si no dejó el Atletico Madrid en el mercado de fichajes de verano, ¿de verdad crees que va a dejar ese club durante el mercado de fichajes de invierno? Yo no estaría tan seguro de eso".
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Navegando en la búsqueda de un nuevo talismán
La búsqueda de un nuevo referente ofensivo sigue siendo una prioridad para Arteta, especialmente después de la difícil temporada de debut de Viktor Gyokeres en la Premier League. El Arsenal ha reforzado con éxito otras zonas del campo, incorporando a jugadores como Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis, todos ellos con un impacto inmediato en la plantilla.
A pesar de la frustración por no haber podido fichar a objetivos de primer nivel, la advertencia de Petit sirve como recordatorio de que la captación va mucho más allá del talento puro. El "problema" de gestionar el ego de una superestrella puede descarrilar a menudo un proyecto ganador del título, y la negativa de Arteta a comprometer sus estándares culturales sigue siendo una piedra angular del reciente éxito del club.
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