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Puede que Roberto De Zerbi no sea «el hombre adecuado» para los Spurs, ya que a Teddy Sheringham le preocupa que su «temperamento latino» pueda acabar siendo su perdición en la lucha por evitar el descenso
El temperamento podría ser el factor decisivo
El técnico italiano fue nombrado recientemente para sustituir a Igor Tudor, con el objetivo de alejar al equipo del norte de Londres del descenso de la Premier League en las últimas semanas de la temporada.
La decisión del Tottenham de recurrir a De Zerbi ha dividido opiniones, y la leyenda del club, Sheringham, se pregunta si el carácter abrasivo del italiano es lo que el club necesita en este momento.
En declaraciones a BestBettingSites, el exinternacional inglés destacó la personalidad explosiva del entrenador como un posible obstáculo en el vestuario.
«Me cae bien, ante todo. Me gusta como entrenador, si soy totalmente sincero», afirmó Sheringham. «No sé si es la persona adecuada para el Tottenham. Es muy franco, tiene un temperamento muy latino, a veces bastante irritable. Dice lo que piensa, dice lo que exige a la gente. No sé si es el tipo de persona adecuada para estar al mando a largo plazo, pero me entusiasma lo que te aporta».
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¿Genio táctico o apuesta arriesgada?
A pesar de sus reservas sobre la personalidad de De Zerbi, Sheringham sigue siendo admirador de la innovación táctica que le valió al entrenador tantos elogios durante su etapa en el Brighton. Recuerda, en concreto, cómo el italiano desmontó a rivales de primer nivel con un enfoque intrépido que podría insuflar nueva vida a una plantilla del Tottenham en apuros si los jugadores se suman a su filosofía con la suficiente rapidez.
«Pep Guardiola habló muy bien de él hace un par de años», añadió Sheringham. «Recuerdo que fue al Arsenal con el Brighton y se enfrentó a ellos, jugando uno contra uno por todo el campo y presionando a todo el mundo en el centro del campo. Fue como: "Vaya, me gusta eso". Y funcionó ese día. Así que, obviamente, es un entrenador que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Estoy dispuesto a seguirle en esta aventura».
Todavía nos duele la marcha de Postecoglou
La agitación en el Tottenham Hotspur Stadium llega tras un periodo de aparente estabilidad bajo la dirección de Ange Postecoglou, cuyo despido tras el éxito en la Europa League del verano pasado sigue desconcertando a Sheringham. El exdelantero cree que el australiano recibió un trato injusto tras haber conseguido un título, y sugiere que los nombramientos posteriores de Frank y Tudor no lograron aportar el liderazgo claro que la plantilla necesitaba para rendir.
«Bajo el mando de Ange, sí lo hizo, y sigo sintiéndome indignado por él. Llegó al club, dijo que iba a ganar algo y ganó algo. Y luego, al final de la temporada, se queda sin trabajo», explicó Sheringham. «Debió de quedarse ahí sentado pensando: "¿Qué demonios ha pasado? Les dije que ganaría algo en dos años, gané algo por primera vez en Dios sabe cuánto tiempo, y me han despedido". No me importaba si acababa noveno o decimoséptimo. Cuando ganas algo, eso es lo que importa».
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El Tottenham visita el próximo domingo el Stadium of Light de Sunderland para disputar un partido difícil, en busca de una victoria que le permita mejorar su posición en la clasificación de la Premier League y escapar de la pesadilla del descenso. Actualmente ocupa el puesto 17 con 30 puntos, solo uno por delante del West Ham, que corre el riesgo de descender a la Championship.