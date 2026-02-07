Goal.com
Mark Doyle

Puede que Hugo Ekitike nunca iguale a Erling Haaland en goles, pero el «nuevo Fernando Torres» del Liverpool tiene un juego completo con el que el número 9 del Manchester City, que no está en su mejor momento, solo puede soñar.

Con el descanso acercándose y el Liverpool perdiendo 1-0 ante el Newcastle United, Anfield ya se preparaba para otra decepcionante derrota en esta temporada tan difícil. Sin embargo, en solo 138 segundos, Hugo Ekitike cambió por completo el ambiente en Merseyside. El primer gol del francés, un remate al primer palo tras un inteligente pase atrás de Florian Wirtz, puede que fuera crucial, pero fue su segundo tanto el que enloqueció a la afición.

Tras recibir un pase largo de Milos Kerkez desde la defensa, Ekitike se plantó frente a Malick Thiaw, lo superó con facilidad y batió a Nick Pope con un remate con la punta del pie que se coló en la portería del Newcastle. La combinación de velocidad, potencia y precisión de un delantero esbelto con magia en los pies resultaba muy familiar, especialmente para Steven Gerrard.

«Ekitike me recuerda a (Fernando) Torres cada vez que lo veo», comentó entusiasmado el ex capitán del Liverpool en TNT Sports. «Marca goles similares, si le das espacio en el canal, corre, es demasiado rápido, no puedes atraparlo y es letal».

Sorprendentemente, Ekitike también está en mejor forma ahora mismo que el máximo goleador de la Premier League, Erling Haaland, de cara al importante partido del domingo contra el Manchester City.

    La caída de forma de Haaland

    Podría decirse que Haaland se ha convertido en víctima de su propio éxito. Cualquier cosa que no sea un gol por partido se considera decepcionante para el delantero más letal del mundo.

    Sin embargo, no se puede negar que Haaland no rindió al máximo la temporada pasada, ya que solo marcó 22 goles en 31 partidos de la Premier League, un promedio magnífico para casi cualquier otro jugador, pero no para el Terminator del fútbol.

    «No he estado aprovechando mis oportunidades», admitió el propio jugador durante la campaña 2024-25 del City, en la que el equipo no ganó ningún título. «Tengo que mejorar, no he estado a la altura».

    Sin embargo, Haaland comenzó la temporada actual como un hombre con una misión. En la octava jornada, ya había marcado 11 goles. Solo cinco días antes de Navidad, alcanzó los 19 goles en solo 17 partidos con un doblete contra el West Ham. Haaland no solo parecía que iba a batir su propio récord de goles en una sola temporada (36), sino que estaba en camino de superarlo con creces.

    Sin embargo, en las siete semanas y los siete partidos que siguieron a ese doblete en el Etihad el 20 de diciembre, el número 9 noruego solo ha marcado un gol, en el empate 1-1 con el Brighton, y eso que fue de penalti.

    «Nunca subestimes a los delanteros».

    Guardiola ha señalado acertadamente que solo un tonto esperaría que las dificultades de Haaland frente a la portería continuaran durante mucho más tiempo.

    «Nunca subestimes a los delanteros, a los goleadores, porque siempre te dejarán sin palabras», dijo el entrenador del City. «Marcará goles durante el resto de su vida, eso es seguro».

    Guardiola también tenía razón cuando argumentó que el City sigue teniendo la suerte de contar con Haaland: «Sin él, no estaríamos en la posición en la que estamos ahora. Aporta mucho y está mejorando en muchas, muchas cosas».

    Sin duda, eso ha sido así en algunos momentos de esta temporada. En la loca victoria por 5-4 en Fulham, por ejemplo, Haaland no solo marcó un gol, sino que también creó otros dos, para Tijjani Reijnders y Phil Foden.

    Sin embargo, todavía hay demasiadas ocasiones en las que el jugador de 25 años apenas toca el balón, por no hablar de influir en el juego, lo que hace que a veces sea difícil no preguntarse: si Haaland no marca, ¿qué está haciendo exactamente?

    «Sé cuál es mi papel en este equipo».

    Haaland es consciente del debate actual sobre su falta de participación en el juego de construcción del City, pero insiste en que no le molesta en absoluto.

    «Cuando marco, nadie habla de esto, pero cuando no lo hago, la gente empieza a mencionar mis toques», declaró el delantero en el podcast Men in Blazers. « Esto forma parte de mi vida, la gente hablará y yo no puedo controlar lo que dicen de mí.

    Solo tengo que centrarme en lo que debo hacer en el campo y mi trabajo no es ser como Rodri, controlar el juego, sino estar en el área y rematar los ataques. Eso es en lo que me centro y no me importa lo que diga la gente. Se trata de centrarse en ayudar al equipo a ganar.

    Al fin y al cabo, se puede jugar al fútbol sin tocar el balón, aunque a algunos les parezca gracioso. Se puede hacer con movimientos, con la parte mental y con la conciencia. Es una parte muy importante del juego. No se trata solo de tocar el balón.

    Por supuesto que hay que tocar el balón, pero conozco mi papel en este equipo».

    Básicamente, el trabajo de Haaland es marcar goles, y lo hace mejor que cualquier otro jugador del mundo.

    También es cierto que sus movimientos, junto con su mera presencia, ocupan a los defensas, lo que crea tiempo y espacio para que los demás delanteros del City hagan su trabajo.

    Sin embargo, aunque Roy Keane se pasó de la raya (como de costumbre) al afirmar que «el juego general de Haaland es el de un jugador de Segunda División», no se puede negar que el juego completo del delantero deja mucho que desear.

    A veces se le compara con Ronaldo, el número 9 más explosivo de la era moderna, pero, aunque es muy superior en el juego aéreo, Haaland no tiene ni de lejos las mismas habilidades que el brasileño, que podía enfrentarse a las defensas él solo.

    Incluso si nos fijamos en sus contemporáneos, Haaland puede marcar tantos goles como Kylian Mbappé o Harry Kane, pero no es ni de lejos un jugador tan completo como ellos, ni siquiera como Ekitike, por cierto.

    Ekitike ocupa el puesto titular de Isak.

    Probablemente, Ekitike nunca será tan prolífico como Haaland. Pero podría ser más productivo, y eso no es un intento de menospreciar a Haaland. En todo caso, la capacidad de Ekitike para marcar goles y crear ocasiones mientras lidera la delantera solo debería preocupar a Alexander Isak.

    La suposición natural era que, cuando Isak estuviera a pleno rendimiento tras su llegada procedente del Newcastle el pasado mes de septiembre, sería el delantero centro titular del Liverpool. Al fin y al cabo, podría decirse que había desplazado a Haaland como el delantero más temido de la Premier League la temporada pasada y los Reds acababan de convertirlo en el jugador más caro de la historia del fútbol británico y el tercero más caro de todos los tiempos.

    Sin embargo, Isak sintió los efectos de su vergonzosa racha goleadora del verano durante mucho más tiempo de lo que nadie había previsto, hasta tal punto que los aficionados se frustraron con el intento confesado de Arne Slot de ponerlo en forma y en condiciones físicas, mientras que Ekitike, que había tenido un comienzo sensacional en su carrera en Anfield, entró y salió del equipo durante la etapa más difícil de la temporada.

    En diciembre, incluso antes de la desafortunada fractura de pierna de Isak contra los Spurs, estaba claro que Ekitike tenía que jugar y respondió a una racha de titularidades en vísperas de Navidad con seis participaciones en goles en cuatro partidos, antes de que un pequeño problema en el muslo frenara su progreso.

    La conexión Wirtz

    Sin embargo, Ekitike retomó donde lo había dejado al volver a la acción el mes pasado. Contra el Barnsley y el Qarabag, contribuyó con un gol y una asistencia antes de marcar un brillante doblete en la victoria del sábado sobre el Newcastle.

    Sin duda, el internacional francés se ha visto favorecido por el tardío asentamiento de Florian Wirtz en el fútbol inglés. La pareja se está convirtiendo en un dúo muy dinámico, ya que ningún otro dúo de jugadores de la Premier League ha sumado más goles esta temporada (seis).

    «Es un gran jugador que huele el fútbol», dijo Ekitike sobre Wirtz en su entrevista con TNT Sports tras el partido contra el Newcastle. «Para mí es muy fácil jugar con él.

    Me gusta crear espacios, conectar y puedo hacer de todo con ese tipo de jugador. Solo tienes que correr hacia el espacio libre y sé que él me encontrará, así que es muy divertido jugar con él».

    El sentimiento es mutuo, ya que Wirtz reveló que se compenetran tan bien fuera del campo como dentro.

    «Es un gran tipo, con una gran personalidad, ya es un buen amigo para mí», declaró el internacional alemán a BBC Sport. «Nos conocemos de la Bundesliga, hemos jugado varias veces uno contra otro y ya hemos intercambiado camisetas.

    Es un jugador fantástico e incluso me sorprendió cuando lo vi por primera vez aquí entrenando y jugando, porque no sabía que era tan bueno».

    Lo mejor está aún por llegar.

    Wirtz no es el único que se ha quedado sorprendido por el impacto de Ekitike en Anfield. El gran Thierry Henry, otro jugador con el que se ha comparado a Ekitike, se mostró preocupado por la irregularidad de su compatriota, al tiempo que argumentó que no dominaba bien los fundamentos básicos.

    Sin embargo, el ganador de la Copa del Mundo recientemente elogió a Ekitike como su fichaje de la temporada hasta ahora, debido a su récord de 15 goles en 32 partidos en todas las competiciones para un equipo que ha experimentado tantos altibajos.

    «Me sorprendió», admitió Henry en su columnade Betway. «Al principio, tenía que demostrar que podía [hacerlo] en el Liverpool, y lo hizo. Ahora el club está pasando por dificultades, pero él sigue rindiendo. Sabía que tenía ese potencial, pero no sabía que se adaptaría tan rápido.

    Por supuesto, es más fácil adaptarse cuando un equipo está en racha. Pero él se adaptó, luego se sentó en el banquillo, no dijo nada, volvió y sigue marcando goles, así que hay que ponerlo ahí arriba».

    Obviamente, todavía hay aspectos del juego de Ekitike en los que tiene que trabajar, como su definición y su costumbre de llevar demasiado el balón en ocasiones. Sin embargo, estamos hablando de un futbolista polifacético que ha mejorado exponencialmente en los últimos 18 meses, destacando en diversas posiciones: en la banda, en la delantera o detrás del número 9. En ese sentido, parece que no hay límites para lo que puede lograr o llegar a ser.

    Haaland, por supuesto, sigue siendo el delantero más temido del fútbol inglés, y bien podría acallar a sus críticos el domingo.

    Sin embargo, con Ekitike, el Liverpool no solo tiene un goleador, sino también un jugador capaz de cambiar el rumbo del partido, un tormento de 23 años al estilo de Torres que aún no ha alcanzado su máximo potencial, y eso es algo realmente aterrador no solo para el Manchester City, sino para todos los rivales de los Reds, y tal vez incluso para Isak.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

