Raphinha también se mostró visiblemente molesto al hablar de su ausencia en los premios individuales de la temporada pasada, especialmente al quedar quinto en la clasificación del Balón de Oro. “La verdad es que creo que merecía mucho más. Estos son premios individuales... Estoy satisfecho de haber tenido una temporada espectacular. Otros son los que votan,” añadió.

Su misión, sin embargo, es inmediata, recuperar la forma que lo convirtió en uno de los jugadores más decisivos del Barça la temporada pasada y comenzar ese resurgimiento en el duelo de la Champions League en Stamford Bridge.

El regreso de Raphinha llega cuando el Barça se acerca a uno de sus partidos más importantes de la temporada. Su empate 3-3 en Club Brujas los dejó en una posición difícil en la fase de liga.

El Chelsea, invicto en cinco partidos, presenta un desafío táctico complejo bajo Enzo Maresca. El Barça, por su parte, ha mostrado signos de mejora a nivel doméstico con tres victorias consecutivas en La Liga, pero la brecha entre sus actuaciones en liga y en la Champions League sigue siendo marcada. Su inestabilidad defensiva en Europa ha sido especialmente preocupante.

Raphinha dijo que está listo para ayudar a restaurar la confianza. “Poder jugar de nuevo ya es algo especial para mí. He estado fuera durante dos meses. Si el entrenador me pone, daré lo mejor de mí.” También reafirmó las ambiciones del club: “El principal objetivo de este club es ganar la Champions League.”