En declaraciones a Jijantes, su excompañero en el Etihad Stadium Agüero respaldó al delantero para brillar a las órdenes de Flick. Dijo: "Gabriel Jesus puede aportar mucho al Barça. Pep [Guardiola] lo utilizaba cuando necesitábamos un delantero más adelantado y tenía un rol muy claro. Flick tiene un estilo similar".

Al comentar el potencial del delantero en LaLiga, Agüero añadió: "En la Premier League es realmente difícil marcar goles, es muy complicado. Creo que puede marcar fácilmente 10 o 15 goles por temporada".