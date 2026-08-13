Todavía pueden explorarse opciones alternativas, y Evra, que ganó cinco títulos de la Premier League y la Champions League durante su etapa en Old Trafford, contó a GOAL, en asociación con Stake, cuando fue preguntado por los esfuerzos para encontrar a otro sucesor adecuado para el trono que él ocupó en su día: «Hay que tener cuidado. Con [Tyrell] Malacia, la gente quiso decir enseguida: “este es el nuevo Patrice Evra”. Lo digo con todos los respetos, pero cuando juegas en el United, es diferente. La camiseta pesa muchísimo.

«Luke Shaw podría haber sido ese, pero por desgracia tuvo aquella mala lesión cuando se rompió la tibia. Y recuperarse de eso, creo que lo que está haciendo es increíble. Puede rendir en un Mundial porque son solo tres meses y la gente no podía entender por qué con la selección inglesa estaba rindiendo tan bien. Pero es duro. Y hablé con Luke, fue hace quizá cinco años. Y ya sabes, cuando tienes ese tipo de lesión, no quieres ir al 100 % al choque otra vez porque todavía tienes algún trauma.

«Por eso necesitamos que venga alguien. Hall es un buen lateral izquierdo. Pero, como digo, no me gusta dejarme llevar. Malacia era “el nuevo Patrice Evra”.

«Incluso yo mismo lo miraba y decía: guau. Luego, tras una lesión o lo que fuera, pasó algo. Cuando quieres ser el nuevo Patrice Evra, necesitas jugar nueve años de manera constante. Necesitas jugar incluso más que el portero. Ese será tu primer desafío cuando la gente quiera comparar jugadores conmigo.

«Después, por supuesto, también tienes que ser bueno defensiva y ofensivamente. Así que lo que Hall está haciendo con su club ahora mismo, sí, pero yo siempre digo que cuando juegas en otro club, si haces un buen partido, la gente dirá que fue un partido increíble. Y cuando juegas en el United, un buen partido es normal. Un partidazo, cuando juegas a tu mejor nivel, dirán que es normal.

«Cuando juegas un partido normal, van a decir que fue un mal partido. Cuando juegas un mal partido, van a decir que fue el peor partido de su vida. ¿Estás preparado para aceptar ese tipo de críticas? Eso es lo que tenemos que preguntarle».