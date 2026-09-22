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¿Puede la renovada plantilla de la selección de Estados Unidos afrontar cuatro amistosos en solo 11 días? Revelado el plan de Pochettino para Perú, Chile, México y Canadá
Por qué los amistosos de la USMNT importan ahora
Estados Unidos pasa página tras un Mundial disputado en casa que terminó con una decepcionante derrota ante Bélgica en octavos de final, y la reconstrucción empieza de inmediato. Mauricio Pochettino ha acordado un nuevo contrato que le mantendrá como seleccionador hasta 2030, y su primera tarea en esta etapa ampliada será inusualmente cargada: amistosos en casa contra Perú el 26 de septiembre, Chile el 29 de septiembre, México el 3 de octubre y Canadá el 6 de octubre. En lugar del habitual parón internacional de dos partidos, la ventana de otoño se ha ampliado para abarcar cuatro encuentros, lo que da a Pochettino una oportunidad poco habitual de evaluar pronto la profundidad de su plantilla antes de que arranque la clasificación para el Mundial de 2030.
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Los números detrás de los partidos
El arranque sudamericano con dos partidos consecutivos tiene su propia historia. La USMNT se enfrentó por última vez a Perú en 2018, en un empate 1-1, mientras que Perú, que ocupa el puesto 50 en la clasificación mundial de la FIFA tras quedarse a las puertas de la clasificación para el Mundial 2026, está ahora dirigido por el entrenador Mano Menezes. Chile presenta un obstáculo psicológico aún mayor: las selecciones se midieron por última vez en 2019, también con un empate 1-1, y Chile domina el historial ante Estados Unidos por 3-5-3, que no vence a La Roja desde 2000. Para gestionar cuatro partidos en 11 días, Pochettino ha convocado a 28 jugadores en lugar de los 26 habituales, repartiendo la carga de trabajo y cubriéndose ante posibles lesiones. Hay un nombre que destaca: Cavan Sullivan, joven promesa de 16 años del Philadelphia Union, que ha marcado seis goles y ha repartido cinco asistencias desde principios de agosto, está a punto de debutar con la selección absoluta de la USMNT en esta ventana.
El mensaje de Pochettino a una plantilla renovada
Al hablar después de que se confirmara el calendario, Pochettino dijo a US Soccer: «Esperamos que nuestros jugadores compitan con la mentalidad de que cada partido es crucial», enmarcando estos amistosos como una piedra de toque más que como una simple serie de partidos de exhibición. El entrenador ha elogiado el apoyo que su plantilla recibió en casa durante el verano y quiere que ese ambiente se traslade al nuevo ciclo, incluso con una plantilla cargada de jóvenes que todavía está encontrando su identidad tras la eliminación en la Copa del Mundo.
Sedes, retransmisión y el camino hacia 2030
La gira recorre el país de punta a punta: Perú en el Inter&Co Stadium de Orlando, Chile en el Energizer Park de St. Louis, México en el State Farm Stadium de Glendale y Canadá en el Allianz Field de St. Paul. Los cuatro partidos se retransmitirán por TNT, truTV, HBO Max, Universo y Peacock. Esta ventana enlaza directamente con un panorama más amplio: Estados Unidos volverá a la acción competitiva en noviembre para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer paso competitivo de un ciclo que, en última instancia, apunta hacia el Mundial de 2030, coorganizado por Marruecos, Portugal y España.
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