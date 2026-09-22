¿Puede la renovada plantilla de la selección de Estados Unidos afrontar cuatro amistosos en solo 11 días? Revelado el plan de Pochettino para Perú, Chile, México y Canadá

El arranque sudamericano con dos partidos consecutivos tiene su propia historia. La USMNT se enfrentó por última vez a Perú en 2018, en un empate 1-1, mientras que Perú, que ocupa el puesto 50 en la clasificación mundial de la FIFA tras quedarse a las puertas de la clasificación para el Mundial 2026, está ahora dirigido por el entrenador Mano Menezes. Chile presenta un obstáculo psicológico aún mayor: las selecciones se midieron por última vez en 2019, también con un empate 1-1, y Chile domina el historial ante Estados Unidos por 3-5-3, que no vence a La Roja desde 2000. Para gestionar cuatro partidos en 11 días, Pochettino ha convocado a 28 jugadores en lugar de los 26 habituales, repartiendo la carga de trabajo y cubriéndose ante posibles lesiones. Hay un nombre que destaca: Cavan Sullivan, joven promesa de 16 años del Philadelphia Union, que ha marcado seis goles y ha repartido cinco asistencias desde principios de agosto, está a punto de debutar con la selección absoluta de la USMNT en esta ventana.