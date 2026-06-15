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¿Puede Kylian Mbappé compartir el protagonismo o tiene el carisma de estrella de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Un compañero campeón del mundo ve cómo cambia su mentalidad
El máximo goleador de la historia del PSG y un «galáctico» en Madrid
Leboeuf, campeón del mundo con Les Bleus en 1998, especula sobre el presente y futuro de Mbappé. El veloz delantero ya era una promesa desde su debut en el Mónaco, aún adolescente.
Ganó el Mundial con Francia en 2018 y firmó un hat-trick en la final de Catar 2022, que Argentina y Messi conquistaron en los penaltis.
Es el máximo goleador de la historia del París Saint-Germain, fichó por el Real Madrid como un “galáctico” y ahora está a punto de batir otro récord de goles con Francia.
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Al igual que Messi y Ronaldo: ¿podrá Mbappé compartir el protagonismo?
El jugador de 27 años se siente cómodo bajo los focos, mantiene un nivel individual extraordinario y es el centro de atención. Eso lo pone al nivel de talento de figuras como Messi y Ronaldo, pero ¿estará dispuesto a ser un jugador de equipo cuando se necesite?
Al preguntárselo a Leboeuf, el exdefensa —en colaboración con World Cup Betting— declaró a GOAL: «Nació para ser protagonista. Desde los ocho años el mundo le prometió que sería uno de los mejores y él hizo lo necesario para lograrlo.
Pero ahora ha entendido que el fútbol es un deporte colectivo y que el equipo es la estrella. Los grandes campeones, como el Liverpool o el París Saint-Germain, ganan porque juegan juntos.
Cuando el Real Madrid jugó mal y no debería haber llegado a la final contra el Liverpool. Cuando se enfrentaron al Chelsea, contra París Saint-Germain, contra Manchester City... No deberían haber ganado, pero lo hicieron gracias al espíritu colectivo. Creo que Kylian no tiene eso en su mente y, cuando falta, es difícil incorporarlo, sobre todo en este mundo donde se exige ser estrella de inmediato, en una “dictadura de la urgencia”, como lo llamo yo, y porque nos hemos vuelto muy individualistas. El Balón de Oro se ha vuelto muy importante, mientras que en mi época lo ganabas y cinco minutos después ya se había olvidado.
Es un mundo distinto y Mbappé no es el único culpable. Le damos importancia a lo que no la tiene y nos equivocamos, porque el fútbol demuestra cada partido que sin juego colectivo no funciona. Vimos a Neymar, Messi y Mbappé juntos; ahora vemos a Vinicius Jr. y Mbappé: no encajan en un espíritu de equipo y por eso no rinden.
Cuando vimos al Liverpool, ¿quién era su estrella? Mohamed Salah, sí, pero también Virgil van Dijk, Alisson y los laterales, Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold. Todos jugaban juntos y se pasaban el balón para marcar. Era una locura.
Por eso amo el fútbol: me interesa más el pase oportuno que el regate de Mbappé. ¿Por qué admiramos a Rodri o a Kevin De Bruyne? Porque ya saben adónde pasarán el balón antes de recibirlo. Ese espíritu me encanta; no soy fan de Maradona, aunque fuera un genio. No me gusta que dribleen tanto; prefiero un pase de un toque, porque lo ven todo. Para mí, la anticipación es la gran habilidad».
¿Acabará Mbappé fichando por la Premier League en algún momento?
Mbappé ha marcado 86 goles en 103 partidos con el Real Madrid y suma 56 con Francia. En los últimos meses se le ha visto frustrado, lo que ha suscitado preguntas sobre un posible nuevo reto.
Al preguntarle si el delantero podría fichar por la Premier League, Leboeuf añadió: «La Premier ha cambiado. Si fuera la de mi época, diría que no está preparado. Pero con su ritmo y las oportunidades que ofrece la Premier, sí, puede jugar en cualquier liga y sería genial verlo competir con Haaland por el título de goleador.
Sería una locura, pero hoy nadie puede pagarlo. No lo veo en la próxima temporada.
«El Arsenal necesitará un delantero, pero no juegan con delanteros; se apoyan en las bandas, así que a Mbappé le molestaría tener el papel de Gyokeres, esperando centros y pases que rara vez llegan. Lo que Haaland acepta con el sistema de Guardiola, tocar uno o dos balones por partido, no creo que Mbappé lo acepte. Tendría que actuar como un ’10’, tocar más el balón y quizá generar un lío táctico».
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Calendario de Francia: el debut de Les Bleus en el Mundial 2026
Mbappé jugará la próxima temporada en el Santiago Bernabéu bajo las órdenes de José Mourinho, quien regresa a Madrid para su segunda etapa en uno de los banquillos más exigentes. Deberá aprender rápido a sacar el máximo de una plantilla repleta de estrellas.
Por ahora, Mbappé se centra en el Mundial, donde Francia aspira a su tercera final consecutiva. El equipo de Didier Deschamps debutará el martes ante Senegal en el MetLife Stadium.