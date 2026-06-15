El jugador de 27 años se siente cómodo bajo los focos, mantiene un nivel individual extraordinario y es el centro de atención. Eso lo pone al nivel de talento de figuras como Messi y Ronaldo, pero ¿estará dispuesto a ser un jugador de equipo cuando se necesite?

Al preguntárselo a Leboeuf, el exdefensa —en colaboración con World Cup Betting— declaró a GOAL: «Nació para ser protagonista. Desde los ocho años el mundo le prometió que sería uno de los mejores y él hizo lo necesario para lograrlo.

Pero ahora ha entendido que el fútbol es un deporte colectivo y que el equipo es la estrella. Los grandes campeones, como el Liverpool o el París Saint-Germain, ganan porque juegan juntos.

Cuando el Real Madrid jugó mal y no debería haber llegado a la final contra el Liverpool. Cuando se enfrentaron al Chelsea, contra París Saint-Germain, contra Manchester City... No deberían haber ganado, pero lo hicieron gracias al espíritu colectivo. Creo que Kylian no tiene eso en su mente y, cuando falta, es difícil incorporarlo, sobre todo en este mundo donde se exige ser estrella de inmediato, en una “dictadura de la urgencia”, como lo llamo yo, y porque nos hemos vuelto muy individualistas. El Balón de Oro se ha vuelto muy importante, mientras que en mi época lo ganabas y cinco minutos después ya se había olvidado.

Es un mundo distinto y Mbappé no es el único culpable. Le damos importancia a lo que no la tiene y nos equivocamos, porque el fútbol demuestra cada partido que sin juego colectivo no funciona. Vimos a Neymar, Messi y Mbappé juntos; ahora vemos a Vinicius Jr. y Mbappé: no encajan en un espíritu de equipo y por eso no rinden.

Cuando vimos al Liverpool, ¿quién era su estrella? Mohamed Salah, sí, pero también Virgil van Dijk, Alisson y los laterales, Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold. Todos jugaban juntos y se pasaban el balón para marcar. Era una locura.

Por eso amo el fútbol: me interesa más el pase oportuno que el regate de Mbappé. ¿Por qué admiramos a Rodri o a Kevin De Bruyne? Porque ya saben adónde pasarán el balón antes de recibirlo. Ese espíritu me encanta; no soy fan de Maradona, aunque fuera un genio. No me gusta que dribleen tanto; prefiero un pase de un toque, porque lo ven todo. Para mí, la anticipación es la gran habilidad».