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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Puede jugar en cualquier posición!»: Luis Enrique revela lo que más le ilusiona de Maghnes Akliouche

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
M. Akliouche
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Ligue 1

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, elogió la adaptación sin dificultades y la calidad técnica de Maghnes Akliouche antes de la visita del sábado al Estrasburgo en la Ligue 1. El técnico español destacó la polivalencia del internacional francés, mientras el PSG busca meterse entre los tres primeros.

  • Enrique elogia el impacto de Akliouche en el buen inicio del PSG

    El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se mostró plenamente satisfecho con el rendimiento de Maghnes Akliouche desde su llegada a la capital francesa. El PSG visita al Estrasburgo en el Stade de la Meinau en la séptima jornada en busca de su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1.

    Sexto en la clasificación tras un comienzo lento, el PSG quiere mantener su buena racha después de sus victorias en competiciones nacionales ante el Brest, el Marsella y el Le Mans.

    Akliouche se ha consolidado como una pieza creativa clave en el esquema ofensivo de Luis Enrique, en el que ha ocupado varias posiciones.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    El entrenador se centra en el rendimiento general más que en las estadísticas de goles

    En su comparecencia ante la prensa previa al partido del sábado, Enrique elogió la versatilidad y la capacidad de trabajo del centrocampista internacional. «Conocéis bien su carácter. También es internacional», señaló Enrique sobre Akliouche. «Sea cual sea su personalidad, lo que más me interesa es su capacidad futbolística».

    «Ha empezado muy bien la temporada; puede jugar en cualquier posición y estoy contento con cómo se ha adaptado».

    «No me fijo demasiado en cuántos goles marca ni en las asistencias; por encima de todo, veo que está firmando buenas actuaciones».

  • Akliouche, clave en el sistema de alta intensidad de Enrique

    Enrique expuso los principios de su filosofía táctica e hizo hincapié en que todos los jugadores de ataque deben contribuir de forma importante a la presión sin balón. «Es sencillo. Hay que correr mucho y jugar un fútbol atractivo», explicó el entrenador del PSG.

    «Nunca es cuestión de edad; depende de tus cualidades y de tu mentalidad. Hay que atacar y defender como equipo. ¡Es así de sencillo!»

    La versatilidad táctica de Akliouche permite al PSG hacer rotaciones con eficacia durante un exigente tramo de partidos de competiciones nacionales y europeas.

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  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLA-TRAININGAFP

    El PSG busca meterse entre los tres primeros en el Meinau

    El Paris Saint-Germain afronta una dura prueba ante el Estrasburgo, invicto en casa y apoyado en jugadores clave como Filip Jorgensen y Conrad Harder.

    El equipo de Enrique buscará sumar los tres puntos en Alsacia antes de volver a disputar la Champions League de la UEFA tres días después.

    Una victoria en la Meinau devolvería al Paris Saint-Germain a los tres primeros puestos de la clasificación de la Ligue 1.

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