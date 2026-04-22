Hoy ya no hay un referente claro. Lionel Messi, Pedri —tres años mayor que él— y el exlíder del centro del campo Yaya Touré son, según Johan Manzambi, los candidatos a esta categoría. Antes no era así. «De niño, mi ídolo era Manuel Neuer», declaró a Sky la joven estrella del SC Friburgo.
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Puede jugar «casi en todas las posiciones» y admira a Manuel Neuer: ¿batiará el FC Bayern un récord de traspaso?
Resulta curioso: este joven de 20 años siempre jugó de centrocampista. Sin embargo, Manzambi soñaba con ser portero y admiraba a Neuer. «Por suerte para Suiza, su padre y su hermano le hicieron cambiar de opinión», escribió el Tages-Anzeiger de Zúrich en octubre.
Nacido en Ginebra, Manzambi, a punto de cumplir 20 años, ya sumaba siete de los diez partidos internacionales que lleva con la Nati y había marcado tres goles. Como cuatro semanas antes ante Suecia, volvió a anotar entrando desde el banquillo. «Tiene un instinto goleador increíble, algo que rara vez he visto en un jugador», afirmó el seleccionador nacional Murat Yakin.
Yakin lo convocó por primera vez tras la temporada pasada, en la que Manzambi, en solo once partidos como profesional, se convirtió en uno de los destacados del SC. En ese periodo aportó cuatro participaciones en goles y fue clave para que el SC llegara a la final de la jornada 34 por un puesto en la Liga de Campeones contra el Fráncfort.
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«Excepcional en este formato»: Johan Manzambi cautiva al público en Friburgo
Solo dos semanas y media después de debutar con la selección absoluta de Suiza en junio de 2025, Manzambi firmó en Friburgo un nuevo contrato hasta 2030. «Otra vez», podría pensarse. Nueve meses atrás ya había firmado otro. Pero el club debía blindar su valor de traspaso, disparado en poco tiempo. Como explicó el director deportivo, Jochen Saier: «La evolución de Johan ha sido constante y extraordinaria».
No exageraba: hoy podría repetir las mismas palabras. Manzambi se ha convertido en una pieza fundamental del equipo y, sin duda, es ahora el jugador de campo más valioso de la plantilla. Hasta la fecha ha disputado 40 partidos oficiales, y el entrenador Julian Schuster le ha dado la titularidad en 36 ocasiones. Ha marcado seis goles y dado siete asistencias.
Es un ejemplo más de la exitosa cantera del Friburgo, admirada y, a la vez, envidiada por casi todos los rivales de la Bundesliga. Llegó al SCF en enero de 2023, procedente del equipo sub-18 del Servette de Ginebra, tras recomendación del director de ojeadores de cantera, Christoph Wetzel-Veilandics. Se formó en el sub-19 y el filial hasta que su talento forzó el debut profesional.
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Manzambi recuerda un poco a Felix Nmecha, del Dortmund
Es «un gran paquete», como dice Schuster, lo que Manzambi aporta como jugador. Desde el primer momento convenció en el fútbol senior con su carisma positivo y una sana confianza en sus habilidades. Manzambi juega con valentía, es creativo y letal de cara al gol; gracias a sus ágiles movimientos, regatea de maravilla, aporta un gran dinamismo con el balón y, con ello, cubre mucho terreno. Recuerda un poco a Felix Nmecha, del Dortmund.
Además, trabaja con una preparadora mental que le ayuda a mantener la mente despejada, y destaca por su velocidad y fuerza en los duelos. «Soy un ocho, un jugador de área a área, pero también puedo jugar en la banda o de diez», explica.
Su polivalencia viene de su etapa en el Servette, donde jugó en casi todas las posiciones, incluso de ‘9’. El SC Friburgo aprovecha esa flexibilidad unida a sus puntos fuertes, y ya le ha utilizado en varias demarcaciones.
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¿Candidato en el Bayern, salida récord en el Friburgo?
Aún debe aprender a ser la pieza ofensiva de un doble pivote. A veces le falta equilibrio y firmeza en el duelo directo. Sorprende si se mira el registro de sanciones de la actual Bundesliga: Manzambi es segundo, solo por detrás de Dominik Kohr (Mainz), con cuatro amarillas y dos rojas algo desafortunadas.
Aun así, ya ha sido decisivo para el Friburgo en varios partidos, lo que ha despertado el interés del Bayern de Múnich —como posible sustituto de Leon Goretzka— y del París Saint-Germain, según informó el diario suizo Blick a mediados de marzo. Desde entonces se rumorea que varios grandes clubes ingleses también lo siguen.
Como tiene contrato a largo plazo y su traspaso es negociable, parece probable que Manzambi baje el récord de fichaje más caro del Friburgo. Hasta ahora lo ostenta Kevin Schade, vendido al Brentford en 2023 por 25 millones de euros; pronto lo igualará Merlin Röhl, cuyo pase al Everton está garantizado por la misma cifra.
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Manzambi quiere la Liga de Campeones
Según Sky, el Friburgo quiere más de 30 millones de euros por Manzambi. En septiembre, el presidente del SCF, Saier, dijo a kicker: «Hace solo unos meses renovamos el contrato de Johan a largo plazo para seguir juntos un camino claro».
El jugador se limitó a decir: «Estoy centrado en Friburgo y en el Mundial con Suiza». Con el club podría disputar pronto dos finales: la Copa DFB y la Europa League. Después llegarán el Mundial y un mercado de fichajes que, dada su proyección, se prevé movido.
“Mi objetivo es ganar la Liga de Campeones”, declaró Manzambi en una rueda de prensa del club. Para lograrlo pronto, tiene dos vías: conquistar la Europa League con el Sportclub o forzar un traspaso millonario.
Johan Manzambi: estadísticas en el SC Freiburg
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 51 8 9 7 2