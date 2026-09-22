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¿Puede Josh King ser tan bueno como Cole Palmer, Morgan Rogers y Morgan Gibbs-White? Una exestrella del Fulham explica por qué un futuro traspaso hará que el adolescente prodigio sea «mejor»
El fútbol inglés está repleto de mediapuntas creativos
El 19 años, muy bien valorado, ya ha recorrido un largo camino en un espacio de tiempo relativamente corto. Producto de la cantera de Craven Cottage, King debutó en competición oficial en agosto de 2024. Ahora ya ha superado la barrera de los 50 partidos.
Suma tres goles en la Premier League y se ha hecho con un papel habitual en el oeste de Londres. El veloz joven ha relegado a la exestrella del Arsenal Emile Smith Rowe en la jerarquía de los creadores de juego.
Sigue creciendo y madurando, como persona y como jugador, y añade constantemente nuevos recursos a su juego. Ya domina el arte de deslizarse por el campo, abrir defensas cerradas y generar ocasiones de gol por el camino.
El fútbol inglés cuenta actualmente con una gran abundancia de ese tipo de talentos, con jugadores como Phil Foden y Eberechi Eze llamando también a la puerta de Inglaterra, mientras que el ‘Galáctico’ del Real Madrid Jude Bellingham está considerado en lo más alto de la jerarquía de los números 10.
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¿Puede King emular a futbolistas como Palmer y Rogers?
King aún tiene mucho camino por recorrer antes de poder decir que codea con una compañía tan ilustre, pero va claramente por el buen camino. Preguntado por si el natural de Kingston puede llegar a emular a futbolistas como Palmer, Rogers y Gibbs-White, el exjugador del Fulham Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Creo que sí.
«Hablé con alguien, no puedo revelar quién era porque no estaría bien por mi parte hacerlo, pero era un poco de la opinión de: “oh, no lo tengo del todo claro”. No es nada contra el Fulham, pero creo que cuanto mejores sean los jugadores con los que juegue y cuanto más arriba llegue, mejor será.
«Tiene todas las cualidades que necesitas como jugador de ataque: tiene velocidad, puede conducir el balón, ve a jugadores bien situados, tiene olfato de gol. Me gusta mucho y creo que va a tener un buen futuro.
«Espero que no decepcione, espero que no sea uno de esos a los que, cuanta más admiración reciben, más se les sube el ego. Creo que a esa edad hay que tener mucho equilibrio, se van a decir muchas cosas sobre ti, pero la mayoría simplemente tienes que dejarlas a un lado y tienes que estar centrado, totalmente centrado, en lo que quieres hacer en el fútbol. Eso es ser lo mejor que puedas ser, jugar al máximo nivel que puedas y ganar títulos, y estoy seguro de que ese es su objetivo».
¿Formará un traspaso millonario parte del futuro de King?
King formó parte de la concentración de Inglaterra previa al Mundial de 2026, lo que le dio una idea de cómo es ese entorno. La previsión es que un traspaso de mucho dinero forme parte de su futuro no muy lejano.
Otro exjugador del Fulham, Bobby Zamora, dijo recientemente a GOAL, al ser preguntado sobre si hay cierta sensación de inevitabilidad en torno a su salida: «Es un talento fantástico. Otra vez, con 19 años y no le da miedo recibir el balón, quiere el balón, quiere estar en estas posiciones, quiere crear ocasiones, quiere marcar goles.
»¿A dónde va? Últimamente he visto a muchas estrellas salir de la Premier League, y eso no me gusta. Quiero que los mejores jugadores, y desde luego los chicos ingleses, jueguen en Inglaterra. El problema es que a los chicos ingleses normalmente se les pone un precio fuera de mercado o piden un poco más de dinero, lo cual es un poco decepcionante porque me encantaría ver a todos los chicos ingleses jugando en la Premier League».
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Cuando expire el contrato de King en Craven Cottage
El Fulham no tiene ninguna presión para desprenderse de uno de sus activos más valiosos, ya que King tiene contrato hasta el verano de 2029. Él ha hablado de su deseo de convertirse en una «leyenda» en Craven Cottage.
Eso será música para los oídos de los aficionados que han presenciado su meteórico ascenso a la fama, pero puede que no haya forma de frenarle si finalmente sigue un camino similar al de otros magos capaces de cambiar partidos.
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