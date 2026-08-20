Preguntado sobre si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición de creación más adelantada, McManaman, que hablaba con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al frente del equipo, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya lo hizo en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque el año anterior retrasó un poco su posición y el año pasado le costó marcar goles.

«Creo que con la llegada de Kylian su papel cambió, pero habrá que esperar para ver si Jose querrá que desempeñe ese rol este año. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y ese va a ser el gran tema al final, si habrá espacio para que Jude forme parte de ese cuarteto ofensivo.

«Creo que en LaLiga, en ciertos partidos, podrá permitirse ese frente de ataque de cuatro, y Jude llegará desde atrás y, sin duda, marcará goles porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios apareciendo tarde, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.

«Creo que el mayor rompecabezas es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta situarse en la izquierda, así que será interesante ver de quién es el trabajo de quedarse en el centro del área y en el carril central porque a ambos les gusta venir hacia el balón.

«Ninguno de los dos es un nueve. Sé que ficharon a un chico joven, [Carlos] Espi, que ya ha marcado un par de goles en la pretemporada, sí es un nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un nueve.

«Vini Junior y Kylian no lo son. Pese a todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos, de los que viven en el área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa irrupción en el área, pero estoy esperando a ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudarles Jose a funcionar porque, si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza? Porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por alto. Me interesa mucho esa parte de lo que va a hacer el Real Madrid».