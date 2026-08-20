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¿Puede Jose Mourinho repetir el truco de Frank Lampard con Jude Bellingham? El Real Madrid quiere que la estrella de Inglaterra se convierta en uno de los mejores centrocampistas goleadores del mundo
Lampard brilló a las órdenes de Mourinho en el Chelsea
Allá por 2004, después de autoproclamarse como el ‘Special One’, Mourinho tomó las riendas del gigante de la Premier League Chelsea. Heredó a varios jugadores contrastados y sumó a muchos más gracias a un propietario multimillonario. Uno de los que ya estaban en la plantilla de Stamford Bridge era Lampard.
Vio puerta en 19 ocasiones durante la temporada de debut de Mourinho al mando, antes de alcanzar la barrera de los 20 y mantener esos registros durante cinco temporadas consecutivas, hasta acabar firmando un total de 211 goles con el Chelsea a lo largo de 13 años y 648 partidos.
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Bellingham trabaja a las órdenes del «Special One» en Madrid
Lampard marcó el estándar para quienes han seguido sus pasos, incluido Bellingham, canterano del Birmingham. El combativo jugador de 23 años firmó 23 goles tras su llegada al Santiago Bernabéu en 2023, conquistando los títulos de La Liga y la Champions League.
Sus cifras han bajado desde entonces, con solo ocho goles la temporada pasada en una campaña marcada por las lesiones, pero logró siete en el Mundial de 2026 y ahora trabaja a las órdenes de Mourinho. El portugués encontrará un papel destacado para Bellingham en sus planes.
¿Puede Bellingham convertirse en un Lampard para el Real Madrid?
Preguntado sobre si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición de creación más adelantada, McManaman, que hablaba con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Mourinho de vuelta en LaLiga al frente del equipo, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya lo hizo en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque el año anterior retrasó un poco su posición y el año pasado le costó marcar goles.
«Creo que con la llegada de Kylian su papel cambió, pero habrá que esperar para ver si Jose querrá que desempeñe ese rol este año. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y ese va a ser el gran tema al final, si habrá espacio para que Jude forme parte de ese cuarteto ofensivo.
«Creo que en LaLiga, en ciertos partidos, podrá permitirse ese frente de ataque de cuatro, y Jude llegará desde atrás y, sin duda, marcará goles porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios apareciendo tarde, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.
«Creo que el mayor rompecabezas es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta situarse en la izquierda, así que será interesante ver de quién es el trabajo de quedarse en el centro del área y en el carril central porque a ambos les gusta venir hacia el balón.
«Ninguno de los dos es un nueve. Sé que ficharon a un chico joven, [Carlos] Espi, que ya ha marcado un par de goles en la pretemporada, sí es un nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un nueve.
«Vini Junior y Kylian no lo son. Pese a todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos, de los que viven en el área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa irrupción en el área, pero estoy esperando a ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudarles Jose a funcionar porque, si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza? Porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por alto. Me interesa mucho esa parte de lo que va a hacer el Real Madrid».
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Bellingham presume de todos los atributos que permitieron a Lampard convertirse en uno de los centrocampistas más temibles del planeta, con un juego basado en la alta intensidad y en llegar al último tercio en el momento adecuado para hacer una aportación decisiva.
El Real Madrid necesitará que vuelva a alcanzar las dobles cifras goleadoras esta temporada, y acercarse de nuevo a los 20 tantos, ya que busca arrebatarle el dominio nacional a su rival en el Clásico, el Barcelona, mientras también persigue una 16ª Copa de Europa que ampliaría su récord.
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