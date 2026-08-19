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¿Puede Jose Mourinho repetir el truco de Frank Lampard con Jude Bellingham? El Real Madrid busca que la estrella de Inglaterra se convierta en uno de los mejores centrocampistas goleadores del mundo
Lampard fue una estrella a las órdenes de Mourinho en el Chelsea
Allá por 2004, después de autoproclamarse el ‘Special One’, Mourinho tomó las riendas del gigante de la Premier League Chelsea. Heredó a varios jugadores contrastados y sumó a muchos más gracias a un propietario multimillonario. Uno de los que ya figuraban en la plantilla de Stamford Bridge era Lampard.
Vio portería en 19 ocasiones durante la campaña de debut de Mourinho al mando, antes de alcanzar la barrera de los 20 y mantener esos registros durante cinco temporadas consecutivas, hasta acabar firmando 211 goles en total con el Chelsea a lo largo de 13 años y 648 partidos.
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Bellingham trabaja a las órdenes del «Special One» en Madrid
Lampard marcó el estándar para quienes han seguido sus pasos, incluido el canterano del Birmingham Bellingham. El combativo jugador de 23 años firmó 23 goles después de llegar al Santiago Bernabéu en 2023, conquistando los títulos de LaLiga y de la Liga de Campeones.
Sus cifras han bajado desde entonces, ya que solo vio puerta en ocho ocasiones la temporada pasada en una campaña marcada por las lesiones, pero marcó siete goles en el Mundial de 2026 y ahora trabaja a las órdenes de Mourinho. El portugués encontrará un papel importante para Bellingham en sus planes.
¿Puede Bellingham parecerse a Lampard en el Real Madrid?
Preguntado por si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición más avanzada de creación, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que ofrecerá el primer partido de Mourinho de vuelta en La Liga al mando en ESPN este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya hizo eso en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque hace dos años retrasó un poco su posición y el año pasado tuvo problemas de cara al gol.
«Creo que con la llegada de Kylian, su papel cambió, pero si Jose querrá que juegue en ese rol este año, tendremos que esperar para verlo. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y ese va a ser el gran tema al final, si habrá espacio para que Jude forme ese frente de cuatro.
«Creo que en La Liga, en ciertos partidos, ese frente de cuatro le funcionará, y Jude irrumpirá hacia adelante y desde luego marcará goles, porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios llegando desde atrás, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.
«Creo que el mayor quebradero de cabeza es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta colocarse a la izquierda, así que será interesante ver de quién es el trabajo de quedarse en el centro del área y en el centro del campo porque a ambos les gusta venir hacia el balón.
«Ninguno de los dos es un número nueve. Sé que ficharon a un chico joven, [Carlos] Espi, que ya marcó un par de goles en la pretemporada, sí es un número nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un número nueve.
«Vini Junior y Kylian no lo son, por todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos de área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa llegada al área, pero estoy esperando ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudar Jose a que funcionen porque si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza?, porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por alto. Me interesa muchísimo ese aspecto de lo que va a hacer el Real Madrid».
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Bellingham presume de todos los atributos que permitieron a Lampard convertirse en uno de los centrocampistas más temibles del planeta, con un juego basado en la alta energía y en llegar al último tercio en el momento justo para realizar una aportación decisiva.
El Real lo necesitará para volver a alcanzar los dobles dígitos goleadores esta temporada, y acercarse de nuevo a los 20, ya que busca arrebatarle el dominio nacional a su rival del Clásico, el Barcelona, mientras también persigue una 16.ª Copa de Europa, lo que ampliaría aún más su récord.
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