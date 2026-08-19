Preguntado por si Bellingham puede convertirse en el Lampard Mark II de Mourinho, dado que actúa en una posición más avanzada de creación, McManaman, que habló con GOAL por cortesía de Disney+, que ofrecerá el primer partido de Mourinho de vuelta en La Liga al mando en ESPN este sábado, cuando el Real Madrid visite al Espanyol, dijo: «Creo que ya hizo eso en su primer año, ¿no?, pero el tiempo lo dirá porque hace dos años retrasó un poco su posición y el año pasado tuvo problemas de cara al gol.

«Creo que con la llegada de Kylian, su papel cambió, pero si Jose querrá que juegue en ese rol este año, tendremos que esperar para verlo. Parece que quiere poner a Kylian, Vini Junior y [Yan] Diomande, y ese va a ser el gran tema al final, si habrá espacio para que Jude forme ese frente de cuatro.

«Creo que en La Liga, en ciertos partidos, ese frente de cuatro le funcionará, y Jude irrumpirá hacia adelante y desde luego marcará goles, porque eso es lo que quiere hacer y le encanta atacar esos espacios llegando desde atrás, así que esperemos que ocurra. Pero todos tendremos que esperar y ver.

«Creo que el mayor quebradero de cabeza es sacar la mejor versión de Kylian y de Vini Junior y ver dónde quieren jugar ambos porque, como sabemos, y solo hay que ver el Mundial, a los dos les gusta caer a la izquierda y a los dos les gusta colocarse a la izquierda, así que será interesante ver de quién es el trabajo de quedarse en el centro del área y en el centro del campo porque a ambos les gusta venir hacia el balón.

«Ninguno de los dos es un número nueve. Sé que ficharon a un chico joven, [Carlos] Espi, que ya marcó un par de goles en la pretemporada, sí es un número nueve, y Gonzalo Garcia, que ahora está en el Fulham, era un número nueve.

«Vini Junior y Kylian no lo son, por todos los goles que han marcado, no son delanteros ortodoxos de área. Así que quizá le toque a Jude hacer esa llegada al área, pero estoy esperando ver qué hace Jose, qué cambia Jose y cómo va a ayudar Jose a que funcionen porque si tienes a Yan Diomande colgando balones al área, ¿quién va a estar ahí para rematarlos de cabeza?, porque sabes que Kylian y Vini no son prolíficos por alto. Me interesa muchísimo ese aspecto de lo que va a hacer el Real Madrid».