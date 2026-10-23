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¿Puede Jeremy Doku alcanzar el nivel de Vinicius Jr y Luis Diaz? Al jugador del Manchester City le señalan en qué debe mejorar para entrar en la élite mundial de los extremos izquierdos
Doku fichó por el Manchester City por 55 millones de libras.
El juego de Doku consiste en encarar a los laterales rivales y obligarlos a retroceder. Su velocidad le permite irrumpir directamente en el último tercio del campo, mientras que su calidad técnica puede dejar desorientados a los defensas.
Esas cualidades quedaron de manifiesto por primera vez cuando dio el salto al primer equipo del Anderlecht en su país. Era cuestión de tiempo que se reparase en su potencial, y el Rennes fue el club que lo llevó a Francia en 2020.
Durante sus tres temporadas allí, su aportación en goles y asistencias siguió creciendo, mientras los grandes clubes de toda Europa seguían de cerca a un talentoso creador de juego con un centro de gravedad bajo.
El Manchester City acabó imponiéndose en la pugna por su fichaje y pagó 55 millones de libras (74 millones de dólares) por su traspaso. Doku tenía que demostrar su valía ante el exigente técnico catalán Pep Guardiola.
No siempre tuvo asegurado un puesto de titular al principio de su etapa en Inglaterra, pero acabó consolidándose como habitual. Con el Manchester City ha celebrado títulos de la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup, la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.
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¿Puede Doku igualar el rendimiento de Vini Jr y Diaz?
Doku promete dar aún más de sí. La opinión general es que puede aumentar su producción goleadora, ya que nunca ha llegado a los diez goles en una sola temporada.
Esas son las cifras que necesita alcanzar para estar a la altura de jugadores como el «Galáctico» del Real Madrid Vinicius y la estrella del Bayern de Múnich Diaz en la élite del fútbol mundial. Los dos delanteros sudamericanos suelen superar los 20 goles y sumar, además, un buen número de asistencias.
Preguntado por si Doku puede alcanzar ese nivel, el exinternacional belga Albert, que habló en colaboración con Haypp, declaró a GOAL: «Por supuesto. Doku tiene muchas cualidades.
»Lo vi cuando empezó aquí, en Bélgica, con el Anderlecht, y en cuanto tocó el balón, en cuanto empezó a jugar, todo el mundo en Bélgica supo que llegaría a ser un jugador extraordinario.
»El problema es que Jeremy todavía es joven y a veces hace cosas magníficas, pero otras veces retiene demasiado el balón. Con Guardiola alcanzó otro nivel.
»En el Mundial tuvo muy mala suerte con Bélgica porque tuvo que regresar por el nacimiento de su bebé y no hizo un buen Mundial. Desde entonces, han entrado uno o dos jugadores en la selección y Jeremy tendrá algunas dificultades para recuperar un puesto en el once inicial de Bélgica.
»Pero, si juega con el Manchester City y está en buena forma, siempre figurará en la alineación».
El belga cree que puede ser uno de los mejores
Doku cree que puede llegar a ser uno de los mejores y habló con The Guardian en abril sobre sus esfuerzos por emular a Vini y compañía: «Creo que, si marco goles, la conversación sería otra. En cuanto a asistencias, voy bien.
«Tengo que aparecer más en las zonas donde se pueden marcar goles fáciles, de empujar el balón. Cuando miro mis goles, siempre llegan tras regatear. Quiero marcar aunque sean cinco goles de empujarla por temporada. Eso supondría una gran diferencia.
«Un extremo tiene que marcar. Si consigo esos goles, creo que puedo llegar a ser el mejor extremo del mundo, sin duda, al 100 %».
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La saga del fair play financiero está generando rumores sobre fichajes
La ambición de Doku es admirable, y todos los jugadores deberían esforzarse siempre por mejorar. Sin embargo, alguna que otra distracción ha aparecido en el City, con 114 cargos relacionados con el Financial Fair Player (FFP) y la amenaza de graves sanciones que se cierne sobre el Etihad Stadium.
Se ha apuntado que el City podría recibir una sanción de puntos que provocaría su descenso a la Championship. Doku no querrá jugar en la segunda categoría a estas alturas de su carrera, y ya se especula sobre posibles destinos para un traspaso en 2027.
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