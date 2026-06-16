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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿Puede Inglaterra ganar el Mundial con una defensa tan propensa a las lesiones y tan inexperta?

Analysis
Inglaterra
World Cup
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
FEATURES
Inglaterra vs Croacia
T. Tuchel

Inglaterra podría ganar el Mundial 2026. Tiene a Harry Kane, quizá el mejor delantero del mundo; a Declan Rice, el mejor centrocampista de la Premier League, y a Thomas Tuchel, un técnico capaz de unir a sus talentosos delanteros.

Sin embargo, la defensa preocupa. Esta selección inglesa es un ejemplo de desequilibrio: letal en ataque, vulnerable atrás. Cuando los delanteros están en racha, imponen; pero la zaga, aunque no es un desastre, transmite menos seguridad. El cuarteto defensivo favorito de Tuchel tiene poca experiencia en grandes torneos y, en algunos casos, sufre lesiones.

Todos los equipos tienen debilidades, pero las de Inglaterra resultan más evidentes y podrían costarles caro.

El reto de Tuchel es equilibrar el once. Antes se pedía soltar el freno y dejar crear a los de delante; ahora, con una zaga probable formada por Reece James, John Stones, Ezri Konsa y Nico O'Reilly, falta la chispa necesaria para que los genios brillen.

La suma de piernas con muchos minutos y mentes con poca experiencia podría privar a Inglaterra de un verano que prometía ser mágico.

  • England 2026Getty Images

    Probable alineación

    Lo primero que hay que saber sobre la defensa de Inglaterra es que su central más experimentado, Stones, se quedará sin equipo en unas semanas, pero eso no es la mayor preocupación.

    El cuarteto que se prevé titular contra Croacia el miércoles suma 136 partidos internacionales, pero Stones acumula 89. James, Konsa y O'Reilly apenas suman cuatro, y solo dos como titulares.

    Es decir, un defensa con amplia experiencia en grandes torneos y tres jóvenes talentosos que debutarán como titulares en la selección. James es el mejor lateral derecho polivalente de Inglaterra, Konsa brilló con el Aston Villa en la última campaña europea y O'Reilly fue otra revelación de Pep Guardiola.

    Sin embargo, las defensas que han ganado torneos en los últimos años destacan por la edad, no solo por la habilidad. En la Euro 2021, Italia se apoyó en los centrales Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, ambos ya en la treintena. En 2022, Argentina confió en Nicolás Otamendi, y en la Euro 2020 España usó a Dani Carvajal y Aymeric Laporte para guiar a Robin Le Normand y Marc Cucurella.

    • Anuncios
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Presencia de veteranos

    Quizá por eso Stones, más que nadie, se ha ganado la confianza del equipo. A punto de dejar el Manchester City y de convertirse en agente libre, ha sido un fijo en la selección inglesa en los grandes torneos durante casi una década.

    Ha sido titular con los Tres Leones desde el Mundial 2018, y no se perdió ningún partido de gran torneo tras la derrota ante Islandia en la Euro 2016. Entrenadores como Guardiola, Southgate y Tuchel han valorado su visión y serenidad con el balón.

    Sin embargo, ¿estará en forma para aguantar todo el verano? La temporada pasada jugó solo 18 partidos con el City y fue titular en cuatro de la Premier y la Champions a partir de noviembre.

    Desde la campaña 2022-23, cuando contribuyó al triplete del City, las lesiones no han dejado de perseguirlo. Problemas en pantorrilla, muslo, isquiotibiales, tobillo, pie y cadera han sido frecuentes. Según Transfermarkt, ha sufrido nueve lesiones en tres años y se ha perdido 72 partidos; incluso pensó en retirarse.

    «Fue un momento duro y espero no repetirlo», admitió a laBBC. «Todos nos comparamos con otros jugadores de distintas épocas y pensamos: “¿por qué me pasa esto a mí? A otros no les ocurre”».

    «Tuve que sacar fuerzas de donde no las había y estoy orgulloso de haber sido tan fuerte mentalmente. Uno de mis mayores logros es superar esos reveses y volver a jugar al más alto nivel».

    Tuchel, como otros, insiste en que la forma física es clave para que Stones juegue el Mundial y hace unos meses sugirió que, con 32 años, no necesita estar al 100 % para ser titular.

    “Si vienes al Mundial, debes estar en forma”, afirmó Tuchel sobre Stones en marzo. «Cuando John llegó a esta concentración estaba en forma. No había jugado mucho, pero conoce muy bien el juego y sabía que estaba listo. ¿Que no es titular habitual? Lo entiendo, soy un gran admirador suyo y sé lo que aporta al equipo en personalidad, actitud y comprensión del juego».

  • Reece James England 2026Getty Images

    ¿Aguantará el físico de James?

    Aunque James y Stones no se parecen mucho como futbolistas, ambos fallan en su regularidad sobre el campo.

    James es, desde hace tiempo, el mejor lateral polivalente de Inglaterra: sobresale en el uno contra uno, pasa con inteligencia y centra con precisión, y además puede jugar de mediocampista o central en una defensa de tres.

    Bajo Tuchel en el Chelsea 2021-22 dio nueve asistencias desde la derecha, marca superada solo por Trent Alexander-Arnold en su posición, y su relación con el técnico es sólida.

    «Lo pasé de maravilla con el entrenador en el Chelsea y me alegro de que sea el técnico. Estoy encantado de trabajar con él», declaró James sobre Tuchel a principios de esta semana.

    A sus 26 años, este será su primer Mundial, pues su única experiencia anterior se redujo a un empate sin goles contra Escocia en la Euro 2021. Las lesiones, sobre todo en rodilla e isquiotibiales, le han impedido jugar en grandes torneos. Antes de que Tuchel debutara con Inglaterra en marzo de 2025, James solo sumaba cinco minutos con la selección desde septiembre de 2022.

    La pasada temporada jugó 29 partidos en la Premier con el Chelsea —su mejor marca desde 2022—, aunque aún preocupa su fragilidad física: en primavera se perdió seis semanas por un problema en los isquiotibiales.

    Con Alexander-Arnold fuera de la convocatoria y con Kyle Walker y Kieran Trippier retirados de la selección inglesa, el salto de calidad hasta Tino Livramento o Djed Spence es grande. Por eso es crucial que el físico del capitán del Chelsea no le falle en las próximas semanas.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Joven promesa

    Amanece una nueva era en el lateral izquierdo de Inglaterra. En la Eurocopa 2024 se echó de menos un lateral izquierdo zurdo que diera amplitud mientras Luke Shaw se recuperaba. Trippier ocupó el puesto, pero su tendencia a recortar hacia dentro con la derecha limitó el avance inglés. Al volver Shaw, le faltó chispa para brillar.

    Por eso es buena noticia el irrupción de O'Reilly. El defensa del Manchester City es un prototipo de la escuela de Guardiola, quizá su último éxito táctico antes de dejar el Etihad.

    Formado como centrocampista ofensivo, Guardiola lo reconvirtió con éxito en lateral izquierdo invertido la temporada pasada. Primero lo usó por su versatilidad, pero tras jugar 40 partidos como lateral y solo seis como mediocentro en la campaña 2025-26, su transformación a un rol defensivo es casi completa.

    Tuchel, sin embargo, está abierto a utilizar al jugador de 21 años en diversas posiciones.

    «No hay duda de que Nico O'Reilly se convertirá en un jugador de primer nivel», declaró a la BBC. «Su ascenso es increíble, haber tenido tanta influencia en tan poco tiempo y crear un rol casi completamente nuevo como lateral izquierdo... Tiene el físico, las habilidades, el talento y la mentalidad. Tendrá una carrera de primer nivel. No estoy seguro de si será como lateral izquierdo, porque puede jugar como centrocampista por la izquierda, por la derecha y en el centro. Un jugador de primer nivel».

    Sin embargo, algunos dudan de su capacidad para asumir esa responsabilidad. Gran parte de su carrera la ha pasado en equipos que dominan el balón y no defienden mucho, así que las primeras rondas no deberían sorprenderlo. Pero, ¿qué pasará si debe marcar a jugadores como Lamine Yamal, Michael Olise o Raphinha en las rondas finales? Tuchel confía en que aprenda rápido, pues aún recuerda la goleada que le endosó Fede Valverde en la derrota del City contra el Real Madrid en la Champions de marzo.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocatoria para el puesto de central

    La exclusión de Harry Maguire de la convocatoria sorprendió y pareció mezquina. Maguire reveló que Tuchel lo había dejado fuera antes del anuncio oficial, y su familia criticó al técnico en público.

    Su exclusión resultó desconcertante: Maguire había sido un fijo en la selección inglesa desde 2018 y había mejorado su nivel con Michael Carrick.

    Aun así, Tuchel optó por otras alternativas. La más clara fue Marc Guehi, quien, tras un inicio algo irregular, se adaptó bien al Manchester City tras llegar desde el Crystal Palace en el mercado de invierno. Konsa también se ganó su lugar gracias al éxito del Villa en la Europa League y su cuarto puesto en la Premier League.

    Guehi, titular en seis de los siete partidos de la Euro 2024 y capitán ante Japón, parecía el compañero ideal de Stones; sin embargo, Tuchel optó por Konsa. En marzo, al preguntársele por sus preferencias para la zaga, Tuchel citó a Konsa antes que a Guehi y Maguire, pese a que el villano fue titular en seis de los ocho partidos de clasificación.

    A sus 28 años, Konsa apenas cuenta con 20 partidos internacionales y su única titularidad en un torneo llegó reemplazando al sancionado Guehi contra Suiza en los cuartos de la Euro 2024.

    Su lectura del juego y su velocidad de recuperación le dan seguridad junto a Stones, pero su elección sigue siendo un riesgo.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    ¿Te parece bien?

    El contraargumento es que Inglaterra necesitaba una renovación. Esa era, en cierto sentido, la misión de Tuchel. Y así es también como ha abordado la selección de su plantilla.

    Sin embargo, la línea entre riesgo y fracaso es fina. Ningún defensa es malo, pero todos generan dudas. Como grupo, muestran debilidades: falta de forma, estado de juego o experiencia. Hay motivos para que el experimento fracase.

    Inglaterra sigue siendo de élite en medio campo y ataque, y cuenta con un portero sólido y experimentado. Probablemente dominará y anotará muchos goles, lo que al principio ocultará sus problemas defensivos.

    ¿Bastará cuando más importe? Tuchel, tras sus decisiones, solo puede esperar que así sea.

World Cup
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