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¿PSG o Juventus serán los siguientes? Un nuevo reto «intrigaría» a Pep Guardiola tras sus títulos con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City
Palmarés de Guardiola: trofeos ganados como entrenador del Manchester City
Guardiola cumple casi una década en Manchester tras llegar a la Premier League en 2016. Ha ganado seis títulos ligueros y podría sumar el séptimo este curso. También opta a la FA Cup, mientras que ya ha asegurado su quinta Copa de la Liga.
Bajo su mando han llegado también la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, con el histórico triplete de 2022-23, y varias reconstrucciones millonarias de la plantilla.
Su futuro inmediato genera incertidumbre: podría dejar el club antes de terminar su contrato. De buscar nuevos retos, ¿aceptaría ofertas de la Serie A o la Ligue 1 para completar el palmarés de las cinco grandes ligas europeas?
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¿Podría ser la Serie A o la Ligue 1 el próximo destino de Guardiola?
Al preguntarle si Guardiola podría fichar por la Juventus, el AC Milan, el Inter o el París Saint-Germain, Barry —en declaraciones exclusivas a GOAL vía BetMGM— respondió: «Por todo lo que ya ha logrado, sin duda se atrevería a ir a cualquier país, cambiar el estilo de juego y hacerlo a la manera de Pep.
Me encantaría verlo asumir ese reto, sobre todo en Italia, donde el estilo es muy defensivo y distinto al suyo. Sería fantástico verle adaptarse allí.
«Le resultaría atractivo, estoy seguro, pero primero querrá descansar. Tendrá muchas opciones, ¿no? Sería genial verle en otro país».
Al igual que Klopp, se espera que Guardiola se tome un descanso.
Guardiola no ha dado muchos detalles sobre sus planes de futuro. Se ha especulado con su posible paso a la dirección técnica internacional, ya que se inspira en su antiguo rival en el Liverpool, Jürgen Klopp, y se libera así del estrés que conlleva entrenar a un club.
Al ser presionado por más detalles sobre su futuro y sobre si sus vínculos con el City podrían romperse en 2026, Barry —que pasó cinco años con los Blues entre 2009 y 2014 y los ayudó a conseguir su primer título de la Premier League en la temporada 2011-12— añadió: «Personalmente, creo que si Pep decide que su etapa en el City ha terminado, se tomará un descanso. Por lo general, eso es lo que ha hecho al dejar sus equipos.
Ya sea tres o seis meses, nadie sabe lo que vendrá. Si ya planeó su siguiente movimiento, tampoco lo sabemos. Se ha ganado el derecho a decidir, ¿no? En cualquier club o país del mundo.
Al principio no creía que se retiraría este año, porque todo técnico quiere irse por todo lo alto. Ya ganó la Copa de la Liga, puede lograr la FA Cup y, quién sabe, quizá también la Premier.
No me sorprendería que este fuera su último año. Ha hecho un gran trabajo y, sea cual sea su decisión, los aficionados le aplaudirán.
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La lucha por el título de la Premier League: ¿Cuándo se enfrentan el Manchester City y el Arsenal?
Guardiola ya cuenta en su brillante currículum con experiencia en el fútbol italiano, gracias a sus etapas como jugador en el Brescia y la Roma. El atractivo de mudarse a París —tanto en el plano personal como en el deportivo— es evidente.
El técnico, creador del «tiki-taka», tiene mucho en qué pensar, aunque seguramente ignore los rumores. El City lucha por el título de la Premier League 2025-26 y el domingo recibe al Arsenal en un partido clave en el Etihad Stadium.