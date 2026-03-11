PSG-Chelsea en la Champions League, la última vez terminó en pelea: la reacción de Luis Enrique y lo que sucedió

Pocos instantes después del final del partido, que terminó 3-0 a favor del Chelsea con un doblete de Palmer y un gol de Joao Pedro, se desata una pelea en el centro del campo. El motivo es la celebración del delantero, exjugador del Brighton y recién fichado por los Blues. Frustrado por la derrota, Luis Enrique se acerca a él y empieza a empujarlo. Tras un primer contacto, el español intenta golpearle en la cara y le agarra por el cuello. Se desata una pelea en la que se ven envueltos muchos otros jugadores, mientras el brasileño intenta liberarse y cae al suelo. Entonces llegan todos los demás, con Donnarumma a la cabeza. Los empujones y los intentos de hacer justicia por su cuenta continúan, incluso Maresca intenta calmar la situación, en vano.

Mientras tanto, se produce un segundo brote de violencia, pero prevalecen los jugadores que predican la calma: al cabo de unos segundos, comienzan a aparecer los primeros apretones de manos, las aclaraciones y, finalmente, los abrazos. Maresca se lleva a los suyos uno por uno. Luis Enrique se calma y sale del campo. Más tarde admitirá su error y pedirá disculpas por su comportamiento.