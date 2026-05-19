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«Proyecto de resolución»: el veredicto sobre las 115 infracciones de juego limpio financiero del Manchester City se conocerá «poco después de que termine la temporada»
Se avecina una resolución sobre la responsabilidad
En febrero de 2023, la Premier League denunció al City por posibles infracciones de las normas de juego limpio financiero entre 2009 y 2018. Tras una extensa audiencia de la comisión independiente que terminó en diciembre de 2024, el mundo del deporte aguarda un veredicto que podría acarrear sanciones graves, incluida la expulsión de la máxima categoría. Esta resolución inicial se centrará en la responsabilidad del club, y una posible audiencia posterior determinará las sanciones específicas si se le declara culpable.
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Fase de redacción jurídica
Stefan Borson, exasesor financiero del City, habló sobre el arbitraje privado y el plazo para un anuncio público.
En declaraciones a Football Insider sobre la situación administrativa del caso, Borson afirmó: «Son las famosas últimas palabras, pero no puede tardar mucho más. Según tengo entendido, no hay razones especiales por las que no se haya hecho público. Nadie está enfermo, nadie está negociando entre bastidores. No hay ningún plan secreto del Gobierno para intervenir ni nada por el estilo.
Todo es muy sencillo: el panel original aún no ha terminado de redactar la decisión, o al menos no lo había hecho hace unas semanas».
«No puede tardar mucho más»
La complejidad del caso ha prolongado las deliberaciones, pero fuentes internas aseguran que el documento final está próximo a completarse, pese a los retrasos anteriores. Borson añadió: «He oído rumores en los círculos jurídicos que indican que la redacción de la resolución está terminando. Las partes esperan que se publique poco después de que termine la temporada, aunque ya se han equivocado antes.
Mi análisis, basado en la información del mercado, también ha fallado, pero cada día que pasa hace más probable la publicación, pues la redacción de un laudo privado no puede alargarse mucho más, pese a su complejidad».
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La salida de Guardiola agrava la incertidumbre
Si la comisión independiente declara al City responsable de las presuntas infracciones, el club recurrirá de inmediato. Luego se fijarán las sanciones, que podrían incluir multas elevadas o la deducción de puntos. Además, según el Daily Mail, esta incertidumbre llega en plena salida de Pep Guardiola del club este verano.