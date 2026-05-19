Stefan Borson, exasesor financiero del City, habló sobre el arbitraje privado y el plazo para un anuncio público.

En declaraciones a Football Insider sobre la situación administrativa del caso, Borson afirmó: «Son las famosas últimas palabras, pero no puede tardar mucho más. Según tengo entendido, no hay razones especiales por las que no se haya hecho público. Nadie está enfermo, nadie está negociando entre bastidores. No hay ningún plan secreto del Gobierno para intervenir ni nada por el estilo.

Todo es muy sencillo: el panel original aún no ha terminado de redactar la decisión, o al menos no lo había hecho hace unas semanas».